Шкільне харчування на Одещині: де найбільше скарг батьків

Діти в шкільній їдальні. Фото ілюстративне: УНІАН

Навчальний рік тільки розпочався, а в Одесі та кількох навколишніх громадах вже виникли проблеми зі шкільним харчуванням. Після скарг батьків в Одеській області запровадили щоденний моніторинг їдалень, а перевірки проводитимуть без попередження.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на директора Департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександра Лончака.

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Де найбільше скарг на шкільні обіди

За словами Олександра Лончака, після звернень батьків в області почали щоденно стежити за тим, чим і як годують школярів. Перед цим він обговорив ситуацію з компаніями, які організовують харчування, Департаментом освіти Одеси та представниками громад.

Наразі найбільше нарікань стосується шкільного харчування в Одесі, Нерубайській та Таїровській громадах. За проблемними випадками вже дали окремі доручення.

"Будемо розбиратися не за фотографіями у соцмережах, а безпосередньо з відповідальними людьми та на місцях", — зазначив Олександр Лончак.

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Окремо він згадав Подільськ. Там після зауважень батьків запевнили, що ситуацію вже виправили. Тепер це мають перевірити, а самих батьків попросили повідомляти, чи справді харчування дітей змінилося.

Де шкільним харчуванням задоволені

Водночас проблеми є не скрізь. Як позитивні приклади Олександр Лончак назвав Кілійську, Фонтанську, Красносільську, Чорноморську міську, Куяльницьку та Великомихайлівську громади. За його словами, шкільна їдальня не повинна бути рестораном, а звичайні каші, м'ясні страви, пюре, рис, салати, овочі, фрукти, сир, хліб та узвар є нормальною їжею для дітей. Однак справа не лише в тому, чи подобається конкретна страва школяреві.

Головними критеріями мають бути якість продуктів, дотримання технології приготування, відповідність порцій установленим нормам та безпечність готової їжі. Окрему увагу приділятимуть і тому, як обід виглядає на тарілці.

"Можна просто нарубати огірок. А можна його нормально порізати, красиво подати поруч із іншими овочами, і дитина сприйматиме цю тарілку зовсім інакше", — пояснив Олександр Лончак.

Їдальні перевірятимуть без попередження

Моніторинг харчування в школах продовжать спільно з відповідними службами. Перевірки проводитимуть без попередження, щоб побачити реальну ситуацію в їдальнях. Перевірятимуть якість продуктів і готових страв, розмір порцій, подачу, сервірування та загальну організацію харчування. Олександр Лончак наголосив, що контроль триватиме доти, доки проблеми не усунуть.

"Я бачу, хто душу вкладає в страви, готує так, ніби для своєї дитини. І хто ставить підгнивший помідор коло булочки — це неприпустимо", — заявив Олександр Лончак.

Батьків закликають і надалі повідомляти як про проблеми зі шкільними обідами, так і про вдалі приклади організації харчування. Реформа шкільного харчування на Одещині передбачає, зокрема, дотримання санітарних вимог і стандартів безпечності харчових продуктів.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі перший день навчального року пройшов під звуки повітряної тривоги й в укритті. В одному з ліцеїв до 1 вересня готувалися заздалегідь. Планували провести урочистості в актовій залі, прикрасили приміщення та підготували виступи дітей. Однак через погіршення безпекової ситуації план довелося змінити

Також Новини.LIVE повідомляли, що новий навчальний рік 116 шкіл Одеси розпочали очно, однак у разі тривалих тривог, блекаутів чи інших небезпек заклади мають переходити на інші формати. Окремі школи працюватимуть на базі сусідніх закладів через проблеми з укриттями.