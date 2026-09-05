Школьное питание на Одесчине: где больше всего жалоб от родителей

Дети в школьной столовой. Фото иллюстративное: УНИАН

Учебный год только начался, а в Одессе и нескольких прилегающих населенных пунктах уже возникли проблемы со школьным питанием. После жалоб родителей в Одесской области ввели ежедневный мониторинг столовых, а проверки будут проводиться без предварительного уведомления.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на директора Департамента образования и науки Одесской ОГА Александра Лончака.

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Где больше всего жалоб на школьные обеды

По словам Александра Лончака, после обращений родителей в области начали ежедневно следить за тем, чем и как кормят школьников. Перед этим он обсудил ситуацию с компаниями, организующими питание, Департаментом образования Одессы и представителями громад.

На данный момент больше всего жалоб касается школьного питания в Одессе, Нерубайской и Таировской громадах. По проблемным случаям уже даны отдельные поручения.

"Будем разбираться не по фотографиям в соцсетях, а непосредственно с ответственными лицами и на местах", — отметил Александр Лончак.

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Отдельно он упомянул Подольск. Там после замечаний родителей заверили, что ситуацию уже исправили. Теперь это нужно проверить, а самих родителей попросили сообщать, действительно ли питание детей изменилось.

Где школьным питанием довольны

В то же время проблемы есть не везде. В качестве положительных примеров Александр Лончак назвал Килийскую, Фонтанскую, Красносельскую, Черноморскую городскую, Куяльницкую и Великомихайловскую громады. По его словам, школьная столовая не должна быть рестораном, а обычные каши, мясные блюда, пюре, рис, салаты, овощи, фрукты, творог, хлеб и узвар являются нормальной пищей для детей. Однако дело не только в том, нравится ли конкретное блюдо школьнику.

Главными критериями должны быть качество продуктов, соблюдение технологии приготовления, соответствие порций установленным нормам и безопасность готовой пищи. Отдельное внимание будет уделяться и тому, как обед выглядит на тарелке.

"Можно просто нарубить огурец. А можно его аккуратно порезать, красиво подать рядом с другими овощами, и ребенок будет воспринимать эту тарелку совсем по-другому", — пояснил Александр Лончак.

Столовые будут проверять без предупреждения

Мониторинг питания в школах продолжится совместно с соответствующими службами. Проверки будут проводиться без предупреждения, чтобы увидеть реальную ситуацию в столовых. Будут проверять качество продуктов и готовых блюд, размер порций, подачу, сервировку и общую организацию питания. Александр Лончак подчеркнул, что контроль будет продолжаться до тех пор, пока проблемы не устранят.

"Я вижу, кто вкладывает душу в блюда, готовит так, как будто для своего ребенка. А кто кладет подгнивший помидор рядом с булочкой — это недопустимо", — заявил Александр Лончак.

Родителей призывают и в дальнейшем сообщать как о проблемах со школьными обедами, так и об удачных примерах организации питания. Реформа школьного питания в Одесской области предусматривает, в частности, соблюдение санитарных требований и стандартов безопасности пищевых продуктов.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Одессе первый день учебного года прошел под звуки воздушной тревоги и в укрытии. В одном из лицеев к 1 сентября готовились заранее. Планировали провести торжества в актовом зале, украсили помещение и подготовили выступления детей. Однако из-за ухудшения ситуации с безопасностью план пришлось изменить

Также Новини.LIVE сообщали, что 116 школ Одессы начали новый учебный год в очном формате, однако в случае длительных тревог, отключений электроэнергии или других опасностей учебные заведения должны переходить на другие форматы. Отдельные школы будут работать на базе соседних учреждений из-за проблем с укрытиями.