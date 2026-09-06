Одесса получит более миллиарда гривен на зарплаты учителям

Учительница общается с учениками. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Кабмин распределил субвенцию на образование на период с сентября по декабрь 2026 года. Для Одесской городской громады предусмотрено более 1 млрд грн. Эти средства должны обеспечить выплаты педагогам до конца года с учетом повышения зарплат с сентября.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины № 1077 от 31 августа 2026 года.

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Сколько денег получит Одесса

Для бюджета Одесской городской территориальной громады в постановлении предусмотрено 1 044 067,6 тыс. грн образовательной субвенции на сентябрь — декабрь 2026 года. Новое распределение вступило в силу с 1 сентября.

Средства должны обеспечить оплату труда педагогов до конца года. С сентября их зарплаты растут в среднем еще на 20%. Для финансирования этого повышения правительство перераспределило 25,8 млрд грн на программу образовательной субвенции.

Какие громады получат больше всего после Одессы

Наибольшее финансирование среди громад области предусмотрено для Одессы. После нее наибольшую сумму получит Измаильская городская громада — 98,6 млн грн.

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Далее по объему субвенции следуют Черноморская городская громада — 86,3 млн грн, Сафьяновская сельская — 81,3 млн грн, Раздельнянская городская — почти 64 млн грн и Белгород-Днестровская городская — 59,9 млн грн.

Также среди крупнейших получателей — Балтская городская громада — 58,1 млн грн, Подольская городская — 58 млн грн, Ренийская городская — 54,3 млн грн, Арцизская городская — 53,6 млн грн и Килийская городская — 53,5 млн грн.

Сколько предусмотрено для всего региона

Всего на сентябрь–декабрь 2026 года для Одесской области предусмотрено 3 млрд 737,3 млн грн образовательной субвенции. Из них почти 3,474 млрд грн распределены между 91 территориальной громадой области.

Из общей суммы 263,4 млн грн образовательной субвенции поступят непосредственно в областной бюджет. Эти средства предусмотрены на зарплаты педагогов учреждений, финансирование которых относится к областному уровню, в частности специальных школ, лицеев и других учебных заведений областного подчинения. Обычные коммунальные школы получают государственное финансирование зарплат педагогов через бюджеты своих территориальных громад.

Как изменятся зарплаты педагогов

Правительство пояснило, что новое распределение должно обеспечить своевременную выплату зарплат педагогам до конца года с учетом очередного этапа повышения. С сентября 2026 года заработная плата педагогических работников должна вырасти в среднем еще на 20%. Ранее, с января 2026 года, зарплаты учителей уже повысили на 30%.

Всего на сентябрь–декабрь правительство распределило между местными бюджетами Украины 57,4 млрд грн образовательной субвенции. Еще 500 млн грн предусмотрели в резерве на случай дополнительных потребностей.

Что изменили в расчете средств

Вместе с новым распределением Кабмин изменил формулу, по которой определяется объем образовательной субвенции. С 1 сентября предельную расчетную наполняемость начальных классов установили на уровне 24 учеников. Это изменение особенно касается крупных городов и громад, где этот показатель ранее был выше.

По новым правилам формула будет учитывать больше расчетных классов и точнее определять потребность в средствах на оплату труда учителей. Для громад, где расчетная наполняемость уже составляла 24 ученика или меньше, ничего не меняется.

Кроме того, с сентября в формулу вернули все часы учебного плана, часть которых не финансировалась с начала полномасштабного вторжения. В МОН отмечают, что при новом расчете субвенции эти часы уже учтены.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Одессе в 2026 году на муниципальные выплаты работникам сферы образования предусмотрено более 165 миллионов гривен. Помимо зарплаты, часть педагогов может получать местные надбавки и другие выплаты.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе первый день учебного года прошел под звуки воздушной тревоги и в укрытии. Новый учебный год начали в очном формате 116 школ Одессы, однако в случае длительных тревог, отключений электричества или других опасностей учебные заведения должны переходить на другие форматы. Отдельные школы будут работать на базе соседних учреждений из-за проблем с укрытиями. Кроме того, с первых дней обучения в Одессе и нескольких прилегающих населенных пунктах уже возникли проблемы со школьным питанием. После жалоб родителей в Одесской области ввели ежедневный мониторинг столовых, а проверки будут проводиться без предупреждения.