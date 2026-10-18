Последствия атаки РФ на распределительные объекты энергетики в Одесской области. Фото: ДТЭК "Одесские электросети"

В ночь на 18 октября россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области. Повреждения оказались значительными, поэтому восстановление электроснабжения займет некоторое время. Части потребителей свет уже вернули, однако более 24 тысяч семей в трех районах области до сих пор остаются без электричества.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК "Одесские электросети".

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Сообщение о введении графиков отключения света в Одесской области. Фото: скриншот с сайта ДТЭК

Последствия атаки на Одесскую область

По информации ДТЭК, россияне атаковали распределительные объекты компании и магистральную электросеть другого энергетического предприятия. Из-за масштабных разрушений в области возникли аварийные отключения электроэнергии.

По состоянию на утро 18 октября энергетикам удалось восстановить электроснабжение для части потребителей. Однако без света остаются 24,1 тысячи семей в некоторых районах Белгород-Днестровского, Измаильского и Болградского районов.

Когда восстановят свет

В ДТЭК предупредили, что восстановление поврежденного оборудования потребует времени. Энергетики могут приступить к аварийным работам только после разрешения военных и спасателей, когда это позволит обстановка с безопасностью.

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Подготовка к зиме в Одессе

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Одесса готовится к отопительному сезону в условиях возможных отключений электроэнергии и новых российских атак. В городе усиливают автономность больниц, учебных заведений и тепловой инфраструктуры. Часть объектов уже обеспечена резервными источниками электроэнергии. Также городские власти планируют расширить сеть «Пункт несокрушимости», чтобы жители могли получить помощь во время длительных отключений.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что из-за угрозы длительных отключений света часть школ Одесской области перенесла осенние каникулы на зиму. В 270 учебных заведениях 50 общин дети продолжат учиться осенью, а отдыхать будут в конце декабря. Зато в Одессе почти все школы уйдут на каникулы с 26 октября, исключением станет лишь один лицей. Все муниципальные школы области обеспечены генераторами, однако запасы дизельного топлива пока составляют лишь половину от необходимого резерва на 14 дней.

Цены на электроэнергию в Одессе

Новини.LIVE сообщали, что в ноябре 2026 года для одесситов сохранится тариф на электроэнергию в размере 4,32 гривны за киловатт-час. Для владельцев двухзонных счетчиков в ночные часы, с 23:00 до 07:00, действует вдвое более низкая цена — 2,16 гривны. За каждые 100 киловатт-часов, потребленных в этот период, можно сэкономить 216 гривен. Правительство продлило действие действующих цен для населения до 30 апреля 2027 года.