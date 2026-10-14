Канікули в Одесі почнуться 26 жовтня, але не для всіх

Діти в школі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Школи Одеси та області готуються до зими й можливих тривалих відключень електроенергії. Через загрозу блекаутів частина навчальних закладів вирішила змінити графік осінніх канікул. Деякі учні відпочиватимуть уже наприкінці жовтня, а інші продовжать навчання до зими. Остаточні рішення щодо канікул ухвалюють самі школи.

Про це повідомив директор департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександр Лончак в інтерв’ю Радіо Суспільне Одеса, передає Новини.LIVE.

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Коли канікули в Одесі

В Одесі майже всі школи підуть на осінні канікули з 26 жовтня. Винятком стане лише один ліцей. Водночас в інших громадах області графіки відпочинку школярів відрізнятимуться. Частина закладів вирішила перенести осінні канікули на кінець грудня, щоб використати сприятливі умови для навчання зараз.

За оперативними даними, 50 громад підтримали рекомендацію департаменту освіти. У 270 школах осінні канікули перенесли на зимовий період. Натомість у 41 громаді 343 навчальні заклади планують розпочати відпочинок 26 жовтня. У Великодолинській та Чорноморській громадах канікули відбудуться на початку листопада.

"Моя позиція незмінна: поки дозволяє погода, є світло у класах — треба вчитися. Краще використати сприятливі умови зараз і мати додатковий час для відпочинку взимку, коли ризики відключень можуть зрости", — зазначив Олександр Лончак.

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Підготовка до блекаутів

Усі комунальні школи Одещини вже забезпечені генераторами. Ще 276 закладів мають додаткове обладнання, яке дозволить підтримувати роботу харчоблоків під час відключень світла. Крім того, 17 шкіл раніше комплексно підготували до перебоїв з електропостачанням за кошти обласного бюджету. Ще десять навчальних закладів отримали державне фінансування на посилення енергетичної стійкості. Відповідні проєкти мають завершити до 15 листопада.

Однак наявність генераторів не гарантує безперервного навчання. Школам також потрібні запаси пального, води та можливість забезпечувати дітей харчуванням. Наразі заклади освіти мають 90% необхідного 14-денного запасу бензину та лише 50% дизельного пального.

"Готовність до блекауту — це не лише генератор. Це також пальне, опалення, вода, харчування, зв’язок і можливість організувати освітній процес за різних сценаріїв", — наголосив посадовець.

Проблеми з опаленням

Окрему увагу приділяють школам, які залежать від централізованих мереж. На Одещині 179 навчальних закладів отримують тепло від централізованого опалення, а 392 школи користуються централізованим водопостачанням. Якщо взимку виникнуть тривалі перебої, це може вплинути на можливість проводити очні заняття. Тому громадам рекомендують заздалегідь підготувати альтернативні варіанти роботи шкіл. Зокрема, необхідно створити запаси питної та технічної води щонайменше на 48 годин.

"Ми маємо бути готовими до всього, а не реагувати лише тоді, коли проблема виникла. Це вже не перша наша зима в умовах воєнного стану. Маємо досвід, напрацьовані алгоритми та розуміння того, наскільки важливо діяти на випередження", — підкреслив Олександр Лончак.

Головним завданням залишається безпека дітей і працівників шкіл. Навчання планують продовжувати там, де це дозволятимуть умови.

Загроза масштабних ударів

Росія може готувати масштабні атаки на енергетичну інфраструктуру України цієї зими. За даними The New York Times, Одеса входить до трійки найбільших міст, які окупанти планують залишити без основних комунальних послуг. Також серед можливих цілей названі Київ та Харків. Російські війська можуть намагатися скоротити постачання електроенергії та тепла до 90%, а також порушити роботу водопостачання й каналізації.

Україна передала європейським партнерам документ, який, за словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, містить перехоплений російський план. Він передбачає три етапи атак із застосуванням до тисячі ракет, дронів і бомб. Серед можливих цілей — електропідстанції, гідроелектростанції та обладнання, що з'єднує атомні електростанції з енергомережею. Водночас журналісти The New York Times наголошують, що не змогли незалежно підтвердити справжність документа.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Одещині тривають масштабні перевірки харчування дітей у школах та інших закладах освіти. Контроль посилили на тлі скарг батьків на шкільні обіди, які з'явилися на початку навчального року. Інспектори вже видали третині перевірених закладів приписи щодо порушень санітарних вимог, а перевірки досі не завершені.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині викладач училища під час уроку інформатики кілька разів ударив 15-річного учня по голові та схопив його за одяг. Побиття потрапило на відео, яке поширилося в соцмережах. Після розголосу педагога звільнили, а поліція приїхала до закладу та почала з'ясовувати обставини інциденту.