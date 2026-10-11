Харчування дітей на Одещині: під час перевірок виявили у третини порушення

Робітниця розносить тарілки з їжею в шкільній ідальні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині тривають масштабні перевірки харчування дітей у школах та інших закладах освіти. Контроль посилили на тлі скарг батьків на шкільні обіди, які з'явилися на початку навчального року. Інспектори вже видали третині перевірених закладів приписи щодо порушень санітарних вимог, а перевірки досі не завершені.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

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Порушення у закладах освіти

За інформацією Держпродспоживслужби, станом на 8 жовтня фахівці районних управлінь перевірили 438 закладів освіти Одещини. За результатами інспектування видали 148 приписів про усунення порушень у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення. Перевірки стосувалися організації харчування дітей.

Позаплановий контроль проводять на виконання доручення прем'єр-міністра України від 8 вересня 2026 року. Відповідні накази також видали Держпродспоживслужба та Міністерство охорони здоров'я.

Скандал зі шкільним харчуванням

На початку вересня Новини.LIVE писали, що на Одещині виник скандал через організацію харчування дітей у школах. Батьки почали скаржитися на шкільні обіди, а найбільше звернень надходило з Одеси, Нерубайської та Таїровської громад. Ситуація привернула увагу обласної влади. Після скарг було запроваджено щоденний моніторинг організації харчування дітей. Також повідомлялося про перевірки шкільних їдалень без попередження. Контроль мав охопити заклади, де виникали питання до якості та організації харчування.

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Також раніше Новини.LIVE повідомляли про плани Одеської міськради забезпечити безоплатним гарячим харчуванням понад 90 тисяч одеських школярів. Для організації харчування передбачали кілька способів приготування та доставки страв, а кількість власних харчоблоків планували збільшити до 71.

Крім того, Новини.LIVE розповідали, що на Одещині викладач училища під час уроку інформатики кілька разів ударив 15-річного учня по голові та схопив його за одяг. Побиття потрапило на відео, яке поширилося в соцмережах. Після розголосу педагога звільнили, а поліція приїхала до закладу та почала з'ясовувати обставини інциденту.