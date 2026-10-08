Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині викладач побив підлітка на уроці: поліція перевіряє інцидент

На Одещині викладач побив підлітка на уроці: поліція перевіряє інцидент

Ua ru
8 жовтня 2026 16:21
На Одещині урок інформатики закінчився бійкою: викладач вдарив учня
Поліцейський стоїть біля машини. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині викладач училища під час уроку інформатики кілька разів ударив 15-річного учня по голові та схопив його за одяг. Побиття потрапило на відео, яке поширилося в соцмережах. Після розголосу педагога звільнили, а поліція приїхала до закладу та почала з'ясовувати обставини інциденту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на поліцію Одещини та директора обласного департаменту освіти і науки Олександра Лончака.

Реклама
Вчитель на допиті у поліцейському відділку
Допит учителя інформатики, який вдарив учня. Фото: Національна поліція України

Вчитель побив учня на уроці

За інформацією поліції, 47-річний викладач почав бити руками 15-річного підлітка. На відео, яке поширилося в соцмережах, видно, як педагог кілька разів ударив хлопця по голові, а потім схопив за одяг.
Чому між ними виник конфлікт, наразі невідомо. Однак те, що відбулося в аудиторії, швидко вийшло за межі навчального закладу. Запис опублікували в одному з Telegram-каналів, де його помітили правоохоронці.

Викладача звільнили

На відео відреагував директор Департаменту освіти і науки Одеської ОВА Олександр Лончак. Він наголосив, що жодні порушення дисципліни чи поведінка студентів не виправдовують фізичного насильства. На його переконання, людина, яка дозволяє собі бити учнів, не повинна працювати в освіті.

"Підняти руку на студента — неприпустимо. Тим більше для людини, яка працює педагогом і щодня має бути для молоді прикладом, наставником і дорослим, якому можна довіряти", — заявив Олександр Лончак.

Читайте також:
На Одещині викладач побив підлітка на уроці: поліція перевіряє інцидент - фото 1
Допис Олександра лончака. Фото: скриншот з facebook.com/lonchak/

Тим часом до училища прибули поліцейські. Вони встановили особи викладача й учня та почали опитувати учасників і свідків події.
Поки що правоохоронці не повідомляють, чи зазнав підліток тілесних ушкоджень. Після з'ясування всіх обставин вони визначать правову кваліфікацію інциденту та вирішать питання про відкриття кримінального провадження.

Новини.LIVE писали, що в одному з дитсадків Одеси виник скандал через жорстоке поводження з дітьми. У соцмережах з'явилася інформація, що виховательки карали малечу присіданнями, змушували тримати руки вгору та виконувати принизливі завдання. Після розголосу міський департамент освіти розпочав службову перевірку та звернувся до поліції. Одну з виховательок вирішили звільнити, а іншу відсторонити на час з'ясування обставин. 

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі поліція розслідувала два конфлікти між підлітками, які потрапили на відео. На одному із записів дівчина била іншу по обличчю, а на другому зафіксували бійку цілої компанії дітей. Відео поширили в соціальних мережах, після чого правоохоронці почали встановлювати учасників подій. Поліцейські також закликали батьків звертати увагу на поведінку дітей та з'ясовувати, чи не стикаються вони з насильством.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що на Одещині закрили кримінальну справу щодо виховательки, яка застосувала силу до дитини. Інцидент стався у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей у Білгород-Дністровському районі. Під час конфлікту вихователька схопила підлітка за шию та відштовхнула його, що зафіксувала камера спостереження. У дитини виявили садно на шиї, однак експерти не змогли однозначно встановити, за яких обставин воно виникло. Пізніше стало відомо, що провадження закрили через відсутність складу злочину, а працівниці оголосили усне попередження за порушення педагогічної етики.

освіта вчителі побиття Одеська область Новини Одеси школа
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації