На Одещині урок інформатики закінчився бійкою: викладач вдарив учня

Поліцейський стоїть біля машини. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині викладач училища під час уроку інформатики кілька разів ударив 15-річного учня по голові та схопив його за одяг. Побиття потрапило на відео, яке поширилося в соцмережах. Після розголосу педагога звільнили, а поліція приїхала до закладу та почала з'ясовувати обставини інциденту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на поліцію Одещини та директора обласного департаменту освіти і науки Олександра Лончака.

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Допит учителя інформатики, який вдарив учня. Фото: Національна поліція України

Вчитель побив учня на уроці

За інформацією поліції, 47-річний викладач почав бити руками 15-річного підлітка. На відео, яке поширилося в соцмережах, видно, як педагог кілька разів ударив хлопця по голові, а потім схопив за одяг.

Чому між ними виник конфлікт, наразі невідомо. Однак те, що відбулося в аудиторії, швидко вийшло за межі навчального закладу. Запис опублікували в одному з Telegram-каналів, де його помітили правоохоронці.

Викладача звільнили

На відео відреагував директор Департаменту освіти і науки Одеської ОВА Олександр Лончак. Він наголосив, що жодні порушення дисципліни чи поведінка студентів не виправдовують фізичного насильства. На його переконання, людина, яка дозволяє собі бити учнів, не повинна працювати в освіті.

"Підняти руку на студента — неприпустимо. Тим більше для людини, яка працює педагогом і щодня має бути для молоді прикладом, наставником і дорослим, якому можна довіряти", — заявив Олександр Лончак.

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Допис Олександра лончака. Фото: скриншот з facebook.com/lonchak/

Тим часом до училища прибули поліцейські. Вони встановили особи викладача й учня та почали опитувати учасників і свідків події.

Поки що правоохоронці не повідомляють, чи зазнав підліток тілесних ушкоджень. Після з'ясування всіх обставин вони визначать правову кваліфікацію інциденту та вирішать питання про відкриття кримінального провадження.

Новини.LIVE писали, що в одному з дитсадків Одеси виник скандал через жорстоке поводження з дітьми. У соцмережах з'явилася інформація, що виховательки карали малечу присіданнями, змушували тримати руки вгору та виконувати принизливі завдання. Після розголосу міський департамент освіти розпочав службову перевірку та звернувся до поліції. Одну з виховательок вирішили звільнити, а іншу відсторонити на час з'ясування обставин.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі поліція розслідувала два конфлікти між підлітками, які потрапили на відео. На одному із записів дівчина била іншу по обличчю, а на другому зафіксували бійку цілої компанії дітей. Відео поширили в соціальних мережах, після чого правоохоронці почали встановлювати учасників подій. Поліцейські також закликали батьків звертати увагу на поведінку дітей та з'ясовувати, чи не стикаються вони з насильством.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що на Одещині закрили кримінальну справу щодо виховательки, яка застосувала силу до дитини. Інцидент стався у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей у Білгород-Дністровському районі. Під час конфлікту вихователька схопила підлітка за шию та відштовхнула його, що зафіксувала камера спостереження. У дитини виявили садно на шиї, однак експерти не змогли однозначно встановити, за яких обставин воно виникло. Пізніше стало відомо, що провадження закрили через відсутність складу злочину, а працівниці оголосили усне попередження за порушення педагогічної етики.