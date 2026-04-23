Головна Одеса На Одещині закрили справу проти вихователя центру реабілітації

На Одещині закрили справу проти вихователя центру реабілітації

Дата публікації: 23 квітня 2026 18:15
Момент конфлікту з вихованцем. Фото: скриншот з відео

На Одещині закрили кримінальне провадження щодо виховательки, яку підозрювали у застосуванні сили до дитини. Інцидент стався у центрі реабілітації, де діти мають отримувати захист і допомогу. Попри відео з місця події та висновки експерта про травму, слідчі не знайшли складу злочину.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Олександра Царенко.

Інцидент з вихователькою

Історія сталася у Білгород-Дністровському районі на Одещині ще 30 квітня 2025 року у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Вихователька під час конфлікту застосувала фізичну силу до вихованця. Директор одразу повідомила поліцію та передала відео з камери спостереження. У дитини зафіксували легке тілесне ушкодження — садно на шиї. Водночас експерти дійшли висновку, що травма могла виникнути не лише від дій виховательки, а й під час конфліктів з іншими дітьми.

Також зазначено, що характер ушкодження — тертя, а не удар. Під час розслідування врахували і поведінку самого підлітка. За матеріалами справи, він протягом дня конфліктував з іншими вихованцями, провокував сварки та використовував нецензурну лексику. На відео зафіксовано, що вихователька схопила дитину за шию та відштовхнула, але комісія розцінила це як емоційну реакцію, а не побиття.

Заява неповнолітнього

Додатково у справі є заява самого неповнолітнього, який у березні 2026 року попросив закрити провадження і зазначив, що претензій не має. У присутності адвоката, психолога та представника служби у справах дітей він підтвердив, що не потребує допомоги поліції.

Закриття справи

У підсумку дізнавач ухвалив рішення закрити кримінальне провадження через відсутність складу злочину. Дії виховательки визнали порушенням педагогічної етики, за що їй оголосили усне попередження.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка за підозрою в позбавленні волі та насильницьких діях щодо неповнолітньої. Під час слідчих дій він також завдав тілесних ушкоджень поліцейському. Справу кваліфікували за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Також Новини.LIVE писали, в одному з дитячих закладів Одещини стався інцидент із насильством над малолітнім. Вихователька вдарила шестирічного хлопчика. Поліція повідомила жінці про підозру. Їй загрожує ув’язнення.

Марія Луценко - Редактор
Марія Луценко
