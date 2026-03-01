На Одещині затримали причетного до викрадення та зґвалтування дівчинки

Поліція затримала підозрюваного. Фото ілюстративне: Нацполіція Одещини

В Одеській області правоохоронці затримали чоловіка за підозрою в позбавленні волі та насильницьких діях щодо неповнолітньої. Під час слідчих дій він також завдав тілесних ушкоджень поліцейському. Справу кваліфікували за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Викрав та вчинив насильство

Повідомлення про подію надійшло 28 лютого на спецлінію 102. Подруга неповнолітньої заявила, що її 16-річну знайому утримують у чужому будинку проти волі.

За попередніми даними слідства, 25-річний чоловік, який був знайомий із дівчиною, на вулиці силоміць посадив її до автомобіля. Після цього він відвіз її до будинку свого знайомого. Там, за версією правоохоронців, утримував кілька годин, напоїв і, погрожуючи фізичною розправою, вчинив дії насильницького характеру.

Чоловіка затримали в процесуальному порядку. В поліції Одещини заявили, що під час подальших слідчих дій у приміщенні територіального підрозділу поліції він чинив опір та спричинив тілесні ушкодження одному з правоохоронців.

Яке покарання загрожує

Наразі вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру за статтями: незаконне позбавлення волі, вчинення дій сексуального характеру без згоди неповнолітньої та умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

Правоохоронці також перевіряють можливу причетність ще двох осіб, які перебували в будинку під час події.

Випадки насильства над дітьми

