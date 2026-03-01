Видео
Україна
На Одесчине мужчина совершил насилие над девочкой-подростком

На Одесчине мужчина совершил насилие над девочкой-подростком

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 17:32
Похищение подростка и нападение на полицейского: на Одесчине задержали мужчину
Полиция задержала подозреваемого. Фото иллюстративное: Нацполиция Одесской области

В одномо из населенных пунктов Одесской области правоохранители задержали 25-летнего мужчину по подозрению в незаконном лишении свободы и насилии в отношении несовершеннолетней. Во время следственных действий он также нанес телесные повреждения полицейскому. Дело квалифицировали по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

Читайте также:

Похитил и совершил насилие

Сообщение о происшествии поступило 28 февраля на спецлинию 102. Подруга несовершеннолетней заявила, что ее 16-летнюю знакомую удерживают в чужом доме против воли.

По предварительным данным следствия, 25-летний мужчина, который был знаком с девушкой, на улице силой посадил ее в автомобиль. После этого он отвез ее в дом своего знакомого. Там, по версии правоохранителей, удерживал несколько часов, пил и, угрожая физической расправой, совершил действия насильственного характера.

Мужчину задержали в процессуальном порядке. В полиции Одесской области заявили, что во время дальнейших следственных действий в помещении территориального подразделения полиции он оказал сопротивление и нанес телесные повреждения одному из правоохранителей.

Какое наказание грозит

Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении по статьям: незаконное лишение свободы, совершение действий сексуального характера без согласия несовершеннолетней и умышленное причинение легких телесных повреждений работнику правоохранительного органа. Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Правоохранители также проверяют возможную причастность еще двух человек, которые находились в доме во время происшествия.

Случаи насилия над детьми

В Одессе перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в насилии над малолетней родственницей. Преступная деятельность продолжалась несколько лет. Мужчина приглашал девочку к себе в гости, где совершал противоправные действия. Первый такой случай произошел, когда ребенку было семь лет, а последний - в одиннадцать. Все свои действия злоумышленник фиксировал на камеру. Во время обыска в квартире одессита полицейские изъяли видеофайлы. Экспертиза подтвердила, что они содержат детскую порнографию. Эти записи стали одними из главных доказательств по делу.

Напомним, в Николаеве девочка полгода терпела сексуальные издевательства со стороны родного дяди. Мужчина вернулся из-за границы, проживал вместе с несовершеннолетней племянницей, ее дедушкой и его гражданской женой.

Также мы писали, что в Одесской области мужчина угостил девушку мороженым и начал приставать. Получив отказ, он задушил ее, а тело бросил в воду. В содеянном убийца признался.

Одесса подростки Одесская область Новости Одессы ребенок насилие
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
