Похищение подростка и нападение на полицейского: на Одесчине задержали мужчину

В одномо из населенных пунктов Одесской области правоохранители задержали 25-летнего мужчину по подозрению в незаконном лишении свободы и насилии в отношении несовершеннолетней. Во время следственных действий он также нанес телесные повреждения полицейскому. Дело квалифицировали по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

Похитил и совершил насилие

Сообщение о происшествии поступило 28 февраля на спецлинию 102. Подруга несовершеннолетней заявила, что ее 16-летнюю знакомую удерживают в чужом доме против воли.

По предварительным данным следствия, 25-летний мужчина, который был знаком с девушкой, на улице силой посадил ее в автомобиль. После этого он отвез ее в дом своего знакомого. Там, по версии правоохранителей, удерживал несколько часов, пил и, угрожая физической расправой, совершил действия насильственного характера.

Мужчину задержали в процессуальном порядке. В полиции Одесской области заявили, что во время дальнейших следственных действий в помещении территориального подразделения полиции он оказал сопротивление и нанес телесные повреждения одному из правоохранителей.

Какое наказание грозит

Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении по статьям: незаконное лишение свободы, совершение действий сексуального характера без согласия несовершеннолетней и умышленное причинение легких телесных повреждений работнику правоохранительного органа. Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Правоохранители также проверяют возможную причастность еще двух человек, которые находились в доме во время происшествия.

Случаи насилия над детьми

