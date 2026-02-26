В Одессе будут судить мужчину за изнасилование племянницы

Задержанный в камере. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в многолетнем насилии над малолетней родственницей. Он регулярно совершал сексуальные преступления в отношении своей племянницы и снимал это на видео. Сейчас обвинительный акт уже направлен в суд, а фигурант находится под стражей.

Детали дела

Преступная деятельность продолжалась несколько лет. Мужчина приглашал девочку к себе в гости, где совершал противоправные действия. Первый такой случай произошел, когда ребенку было семь лет, а последний — в одиннадцать. Все свои действия злоумышленник фиксировал на камеру. Во время обыска в квартире одессита полицейские изъяли видеофайлы. Экспертиза подтвердила, что они содержат детскую порнографию. Эти записи стали одними из главных доказательств по делу.

Как накажут

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Мужчине инкриминируют сразу несколько статей. В частности изнасилование, сексуальное насилие и создание порнографического контента с участием несовершеннолетних. Теперь за содеянное одесситу грозит до 15 лет лишения свободы.

