Україна
Насиловал племянницу годами — одесситу грозит срок

Насиловал племянницу годами — одесситу грозит срок

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 15:10
В Одессе будут судить мужчину за изнасилование племянницы
Задержанный в камере. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в многолетнем насилии над малолетней родственницей. Он регулярно совершал сексуальные преступления в отношении своей племянницы и снимал это на видео. Сейчас обвинительный акт уже направлен в суд, а фигурант находится под стражей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Читайте также:

Детали дела

Преступная деятельность продолжалась несколько лет. Мужчина приглашал девочку к себе в гости, где совершал противоправные действия. Первый такой случай произошел, когда ребенку было семь лет, а последний — в одиннадцать. Все свои действия злоумышленник фиксировал на камеру. Во время обыска в квартире одессита полицейские изъяли видеофайлы. Экспертиза подтвердила, что они содержат детскую порнографию. Эти записи стали одними из главных доказательств по делу.

Как накажут

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Мужчине инкриминируют сразу несколько статей. В частности изнасилование, сексуальное насилие и создание порнографического контента с участием несовершеннолетних. Теперь за содеянное одесситу грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, мы сообщали, что военнослужащий из Арциза, что в Одесской области, в течение нескольких месяцев совершал психологическое насилие в отношении своей жены. Военный оскорблял женщину, унижал ее и давил психологически. Из-за этого в семье постоянно возникали конфликты.

Также мы писали, что в Одесской области военный совершал домашнее насилие. Мужчина избил собственную жену. Он признал вину и согласился на упрощенное разбирательство. За содеянное ему назначили наказание.

Одесса суд изнасилование Одесская область Новости Одессы насилие
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
