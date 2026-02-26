Відео
Головна Одеса Одесит роками вчиняв насильство над дитиною — що загрожує

Одесит роками вчиняв насильство над дитиною — що загрожує

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 15:10
В Одесі судитимуть чоловіка за зґвалтування племінниці
Затриманий в камері. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі перед судом постане чоловік, якого звинувачують у багаторічному насильстві над малолітньою родичкою. Він регулярно вчиняв сексуальні злочини щодо своєї племінниці та знімав це на відео. Наразі обвинувальний акт уже скеровано до суду, а фігурант перебуває під вартою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Читайте також:

Деталі справи

Злочинна діяльність тривала кілька років. Чоловік запрошував дівчинку до себе в гості, де вчиняв протиправні дії. Перший такий випадок стався, коли дитині було сім років, а останній — в одинадцять. Усі свої дії зловмисник фіксував на камеру. Під час обшуку в помешканні одесита поліцейські вилучили відеофайли. Експертиза підтвердила, що вони містять дитячу порнографію. Ці записи стали одними з головних доказів у справі.

Як покарають

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Чоловіку інкримінують одразу кілька статей. Зокрема зґвалтування, сексуальне насильство та створення порнографічного контенту за участю неповнолітніх. Тепер за скоєне одеситу загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що військовослужбовець з Арциза, що на Одещині, протягом кількох місяців вчиняв психологічне насильство щодо своєї дружини. Військовий ображав жінку, принижував її та тиснув психологічно. Через це в родині постійно виникали конфлікти.

Також ми писали, що на Одещині військовий вчиняв домашнє насильство. Чоловік побив власну дружину. Він визнав провину і погодився на спрощений розгляд. За скоєне йому призначили покарання.

Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
