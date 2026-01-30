Підлітків з Одеси покарають за жорстоке поводження з котом

Поліцейський в кабінеті. Фото ілюстративне: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі двоє неповнолітніх заради розваги знущалися над котом. Хлопці знімали на відео, ніби ґвалтують тварину. Правоохоронці знайшли зловмисників. Справу передали до суду.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Насилля над котом

Правоохоронці виявили в мережі відео, у якому йшлося про жорстоке поводження з котом. За кілька годин ювенальні поліцейські встановили 17-річного хлопця, який був присутній на записі, та його 16-річного товариша, що знімав відео на телефон. Як з’ясували поліцейські, подія сталася на початку минулого року в оселі молодшого підлітка. Обидва хлопці пояснили, що на відео була імітація, зроблена нібито для розваги.

Батьки 16-річного юнака повідомили, що їхній кіт мав хворобу серця, лікувався у ветеринарів і майже через рік помер від старості. Після смерті тварину кремували. Ветеринарні документи родина надала поліції для перевірки.

Як покарють

Обидва підлітки досягли віку адміністративної відповідальності. Поліцейські склали протоколи за ч. 2 ст. 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення — жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає штраф або адміністративний арешт. Матеріали направлять до Приморського районного суду Одеси. Також ювенальні поліцейські готують подання до Служби у справах дітей та Центру соціальних служб Одеської міської ради. Сім’ї неповнолітніх планують взяти під соціальний контроль.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині виховательна побила малюка. Також ми писали, що вирок отримав військовий з Одещини, який вчиняв домашнє насильство.