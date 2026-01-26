На Одещині виховательку підозрюють у побитті дитини

Вихователька в поліції. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В одному з дитячих закладів Одещини стався інцидент із насильством над малолітнім. Вихователька вдарила шестирічного хлопчика. Поліція повідомила жінці про підозру. Їй загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Побиття дитини

Подія сталася в центрі реабілітації дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. За даними слідства, під час конфлікту 48-річна вихователька стягнула шестирічного хлопчика за руки з дивану, вдарила його по голові, почала кричати та сильно трясти. Причиною сварки стала відмова дитини тепліше вдягатися у холодному приміщенні. У відповідь жінка застосувала фізичне насильство та намагалася силоміць змусити хлопчика виконати її вимогу.

Що загрожує

Після зібраних доказів поліція повідомила виховательці про підозру в катуванні. За цією статтею передбачене покарання — до шести років позбавлення волі. Суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. У дитячому закладі вона більше не працює. Наразі тривають експертизи, зокрема медична. Слідство продовжується.

Окрім цього, правоохоронці перевіряють ще три справи щодо можливих порушень з боку служб у справах дітей Одеської, Південної та Біляївської міських рад. Йдеться про умови перебування шести неповнолітніх.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Миколаєві викрили пару, яка намагалася продати своє немовля. Також ми писали, що в Одесі директори дитячих садків влаштовували на роботу людей, які фактично не працювали.