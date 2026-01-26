Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі скандал у дитзакладі — вихователька побила малюка

В Одесі скандал у дитзакладі — вихователька побила малюка

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 14:30
На Одещині виховательку підозрюють у побитті дитини
Вихователька в поліції. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В одному з дитячих закладів Одещини стався інцидент із насильством над малолітнім. Вихователька вдарила шестирічного хлопчика. Поліція повідомила жінці про підозру. Їй загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Побиття дитини

Подія сталася в центрі реабілітації дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. За даними слідства, під час конфлікту 48-річна вихователька стягнула шестирічного хлопчика за руки з дивану, вдарила його по голові, почала кричати та сильно трясти. Причиною сварки стала відмова дитини тепліше вдягатися у холодному приміщенні. У відповідь жінка застосувала фізичне насильство та намагалася силоміць змусити хлопчика виконати її вимогу.

Що загрожує

Після зібраних доказів поліція повідомила виховательці про підозру в катуванні. За цією статтею передбачене покарання — до шести років позбавлення волі. Суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. У дитячому закладі вона більше не працює. Наразі тривають експертизи, зокрема медична. Слідство продовжується.

Окрім цього, правоохоронці перевіряють ще три справи щодо можливих порушень з боку служб у справах дітей Одеської, Південної та Біляївської міських рад. Йдеться про умови перебування шести неповнолітніх.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Миколаєві викрили пару, яка намагалася продати своє немовля. Також ми писали, що в Одесі директори дитячих садків влаштовували на роботу людей, які фактично не працювали.

Одеса скандал побиття Одеська область Новини Одеси дитина
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації