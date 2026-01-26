В Одесской области воспитательницу подозревают в избиении ребенка

Воспитательница в полиции. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В одном из детских учреждений Одесской области произошел инцидент с насилием над малолетним. Воспитательница ударила шестилетнего мальчика. Полиция сообщила женщине о подозрении. Ей грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Избиение ребенка

Происшествие произошло в центре реабилитации детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. По данным следствия, во время конфликта 48-летняя воспитательница стянула шестилетнего мальчика за руки с дивана, ударила его по голове, начала кричать и сильно трясти. Причиной ссоры стал отказ ребенка теплее одеваться в холодном помещении. В ответ женщина применила физическое насилие и пыталась силой заставить мальчика выполнить ее требование.

Что грозит

После собранных доказательств полиция сообщила воспитательнице о подозрении в пытках. По этой статье предусмотрено наказание — до шести лет лишения свободы. Суд избрал женщине меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. В детском учреждении она больше не работает. Сейчас продолжаются экспертизы, в частности медицинская. Следствие продолжается.

Кроме этого, правоохранители проверяют еще три дела о возможных нарушениях со стороны служб по делам детей Одесского, Южного и Беляевского городских советов. Речь идет об условиях пребывания шести несовершеннолетних.

Напомним, мы сообщали, что в Николаеве разоблачили пару, которая пыталась продать своего младенца. Также мы писали, что в Одессе директора детских садов устраивали на работу людей, которые фактически не работали.