Подростков из Одессы накажут за жестокое обращение с котом

В Одессе двое несовершеннолетних ради развлечения издевались над котом. Ребята снимали на видео, будто насилуют животное. Правоохранители нашли злоумышленников. Дело передали в суд.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Насилие над котом

Правоохранители обнаружили в сети видео, в котором говорилось о жестоком обращении с котом. За несколько часов ювенальные полицейские установили 17-летнего парня, который присутствовал на записи, и его 16-летнего товарища, который снимал видео на телефон. Как выяснили полицейские, происшествие произошло в начале прошлого года в доме младшего подростка. Оба парня объяснили, что на видео была имитация, сделанная якобы для развлечения.

Родители 16-летнего юноши сообщили, что их кот имел болезнь сердца, лечился у ветеринаров и почти через год умер от старости. После смерти животное кремировали. Ветеринарные документы семья предоставила полиции для проверки.

Как накажут

Оба подростка достигли возраста административной ответственности. Полицейские составили протоколы по ч. 2 ст. 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях — жестокое обращение с животными. Санкция статьи предусматривает штраф или административный арест. Материалы направят в Приморский районный суд Одессы. Также ювенальные полицейские готовят представление в Службу по делам детей и Центр социальных служб Одесского городского совета. Семьи несовершеннолетних планируют взять под социальный контроль.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области воспитательница избила малыша. Также мы писали, что приговор получил военный из Одесской области, который совершал домашнее насилие.