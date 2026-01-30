Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Насилие над котом в Одессе — детей привлекут к соответствию

Насилие над котом в Одессе — детей привлекут к соответствию

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 14:29
Подростков из Одессы накажут за жестокое обращение с котом
Полицейский в кабинете. Фото иллюстративное: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе двое несовершеннолетних ради развлечения издевались над котом. Ребята снимали на видео, будто насилуют животное. Правоохранители нашли злоумышленников. Дело передали в суд.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Насилие над котом

Правоохранители обнаружили в сети видео, в котором говорилось о жестоком обращении с котом. За несколько часов ювенальные полицейские установили 17-летнего парня, который присутствовал на записи, и его 16-летнего товарища, который снимал видео на телефон. Как выяснили полицейские, происшествие произошло в начале прошлого года в доме младшего подростка. Оба парня объяснили, что на видео была имитация, сделанная якобы для развлечения.

Родители 16-летнего юноши сообщили, что их кот имел болезнь сердца, лечился у ветеринаров и почти через год умер от старости. После смерти животное кремировали. Ветеринарные документы семья предоставила полиции для проверки.

Как накажут

Оба подростка достигли возраста административной ответственности. Полицейские составили протоколы по ч. 2 ст. 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях — жестокое обращение с животными. Санкция статьи предусматривает штраф или административный арест. Материалы направят в Приморский районный суд Одессы. Также ювенальные полицейские готовят представление в Службу по делам детей и Центр социальных служб Одесского городского совета. Семьи несовершеннолетних планируют взять под социальный контроль.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области воспитательница избила малыша. Также мы писали, что приговор получил военный из Одесской области, который совершал домашнее насилие.

Одесса животные Одесская область Новости Одессы кот насилие
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации