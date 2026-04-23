Главная Одесса На Одесчине закрыли дело против воспитателя центра реабилитации

На Одесчине закрыли дело против воспитателя центра реабилитации

Дата публикации 23 апреля 2026 18:15
Момент конфликта с питомцем. Фото: скриншот из видео

В Одесской области закрыли уголовное производство в отношении воспитательницы, которую подозревали в применении силы к ребенку. Инцидент произошел в центре реабилитации, где дети должны получать защиту и помощь. Несмотря на видео с места происшествия и выводы эксперта о травме, следователи не нашли состава преступления.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Александра Царенко.

Инцидент с воспитательницей

История произошла в Белгород-Днестровском районе Одесской области еще 30 апреля 2025 года в Центре социально-психологической реабилитации детей. Воспитательница во время конфликта применила физическую силу к воспитаннику. Директор сразу сообщила в полицию и передала видео с камеры наблюдения. У ребенка зафиксировали легкое телесное повреждение — ссадину на шее. В то же время эксперты пришли к выводу, что травма могла возникнуть не только от действий воспитательницы, но и во время конфликтов с другими детьми.

Также указано, что характер повреждения — трение, а не удар. Во время расследования учли и поведение самого подростка. По материалам дела, он в течение дня конфликтовал с другими воспитанниками, провоцировал ссоры и использовал нецензурную лексику. На видео зафиксировано, что воспитательница схватила ребенка за шею и оттолкнула, но комиссия расценила это как эмоциональную реакцию, а не избиение.

Заявление несовершеннолетнего

Дополнительно в деле есть заявление самого несовершеннолетнего, который в марте 2026 года попросил закрыть производство и отметил, что претензий не имеет. В присутствии адвоката, психолога и представителя службы по делам детей он подтвердил, что не нуждается в помощи полиции.

Закрытие дела

В итоге дознаватель принял решение закрыть уголовное производство из-за отсутствия состава преступления. Действия воспитательницы признали нарушением педагогической этики, за что ей объявили устное предупреждение.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области правоохранители задержали мужчину по подозрению в лишении свободы и насильственных действиях в отношении несовершеннолетней. Во время следственных действий он также нанес телесные повреждения полицейскому. Дело квалифицировали по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Также Новини.LIVE писали, в одном из детских учреждений Одесской области произошел инцидент с насилием над малолетним. Воспитательница ударила шестилетнего мальчика. Полиция сообщила женщине о подозрении. Ей грозит заключение в тюрьму.

Мария Луценко - Редактор
Мария Луценко
