В Одесі 12-річний хлопець заліз на вагон і отримав удар струмом

Поліцейська на місці події. Фото ілюстративне: Нацполіція

В Одесі ввечері 18 квітня на одній із залізничних станцій тяжко травмувався 12-річний хлопець. Дитина піднялася на вагон електропотяга та зазнала ураження струмом. Підлітка у важкому стані госпіталізували до лікарні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області.

Удар струмом на залізниці

За попередніми даними, про подію правоохоронцям повідомили медики. На місце виїхали поліцейські, які почали перевірку. Наразі слідчі встановлюють усі обставини того, що сталося. Також вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

У поліції зазначили, що раніше хлопець у поле зору правоохоронців не потрапляв. Родина, в якій він виховується, на обліках у соціальних службах та поліції не перебуває.

Правоохоронці вкотре звернулися до батьків із проханням контролювати дозвілля дітей та пояснювати їм небезпеку перебування на залізниці. Фахівці нагадують, що потяги, вагони та інші об’єкти перебувають під високою напругою. Ураження струмом можливе не лише при дотику, а й на відстані.

Інші трагедії на коліях

Новини.LIVE повідомляли, що вночі 3 квітня електропотяг наїхав на жінку, яка перебувала на коліях. Під час руху поїзда жінка сиділа просто на коліях і не реагувала на звукові сигнали машиніста. Той застосував екстрене гальмування, однак зупинити потяг вчасно не вдалося. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

Також Новини.LIVE писали, що увечері 21 лютого між станціями "Одеса-Мала" та "Одеса-Головна" під колеса приміського потяга потрапила 14-річна дівчина. Дівчина перебувала на коліях і не реагувала на звукові сигнали. Машиніст приміського потяга застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося. Раніше у січні у Подільському районі Одеської області поїзд збив чоловіка, який сидів просто на залізничних коліях. Від отриманих травм він загинув на місці. Машиніст стверджує, що чоловік не реагував на звукові сигнали потяга.