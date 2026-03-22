На Одеській залізниці загинула 19-річна провідниця

Дата публікації: 22 березня 2026 18:12
Загибла 19-річна провідниця Ілона Вовк. Фото: Oleksandr Pertsovskyi/facebook

Уночі на Одеській залізниці загинула 19-річна провідниця Ілона Вовк. Дівчина евакуйовувала пасажирів під час загрози ударів російськими дронами, коли її збив зустрічний поїзд, який теж направлявся на свою зупинку для евакуації.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на голову правління Укрзалізниці, Олександра Перцовського.

"Світла пам'ять нашій юній провідниці Ілоні! Не піднялася рука зробити її фото чорно-білим — нехай мчить у даль своїх кольорових мрій. Пишаємося, що ти була з нами, і нам трохи вдалося показати тобі великий залізничний світ", — написав він.

Що відомо про загиблу дівчину

За його словами, Ілона лише починала працювати за фахом, до якого йшла свідомо і з великим бажанням. Перед цим вона пройшла стажування, зокрема й у Німеччині, і вже вийшла у свої перші повноцінні рейси.

"Вона дуже активно залучилася до нашої молодіжної залізничної спільноти — її активність наша команда персоналу помітила, й Ілону відібрали разом з колегами пройти стажування в Німеччині. Все було попереду — вона горіла роботою", — написав директор правління.

Олександр Перцовський наголосив, що дівчина загинула саме в той момент, коли виконувала свою роботу і допомагала людям під час небезпеки. 

Деталі трагедії на Одеській залізниці

Трагедія сталася вночі під час повітряної небезпеки на Одеській залізниці. За попередньою інформацією, провідниця Ілона Вовк допомагала виводити пасажирів зі свого вагона, коли потрапила під удар зустрічного поїзда.

Олександр Перцовський також заявив, що тепер мають детально з’ясувати, чому наявні правила безпеки не змогли вберегти людину. За його словами, розслідування має встановити, як саме склалися обставини тієї ночі і чому кілька факторів наклалися так трагічно.

"Рокову ніч на 22 березня розбираємо по крупицях. Ворожі удари по рухомому складу змушують евакуйовувати пасажирів, щоб не лишати у пастці (так, сьогодні ж вночі завчасна евакуація на Придніпровській залізниці врятувала і бригаду, і пасажирів, коли БПЛА влучив у локомотив)", — написав Олександр Перцовський.

Нагадаємо, удень 22 березня російські ударні безпілотники масовано атакували південь Одеської області. Під удар потрапили, зокрема, фермерське господарство та зернові ангари.

Також ми писали, що у 2026 році росіяни вже понад 180 разів атакували портову інфраструктуру Одеси та Чорноморська. Для порівняння, за весь 2025 рік таких атак було близько 150.

Укрзалізниця Новини Одеси атака загибель
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Лілія Швець
