Ночью на Одесской железной дороге погибла 19-летняя проводница Илона Вовк. Девушка эвакуировала пассажиров во время угрозы ударов российских дронов, когда её сбил встречный поезд, который также направлялся к месту для эвакуации.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на председателя правления Укрзализныци, Александра Перцовского.

Читайте также:

"Светлая память нашей юной проводнице Илоне! Не поднялась рука сделать ее фото черно-белым — пусть мчится в даль своих цветных мечтаний. Гордимся, что ты была с нами, и нам немного удалось показать тебе большой железнодорожный мир", — написал он.

Что известно о погибшей девушке

По его словам, Илона только начинала работать по специальности, к которой шла сознательно и с большим желанием. Перед этим она прошла стажировку, в том числе и в Германии, и уже вышла в свои первые полноценные рейсы.

"Она очень активно включилась в наше молодежное железнодорожное сообщество - ее активность наша команда персонала заметила, и Илону отобрали вместе с коллегами пройти стажировку в Германии. Все было впереди — она горела работой",— написал директор правления.

Александр Перцовский подчеркнул, что девушка погибла именно в тот момент, когда выполняла свою работу и помогала людям во время опасности.

Детали трагедии на Одесской железной дороге

Трагедия произошла ночью во время воздушной опасности на Одесской железной дороге. По предварительной информации, проводница Илона Вовк помогала выводить пассажиров из своего вагона, когда попала под удар встречного поезда.

Александр Перцовский также заявил, что теперь должны детально выяснить, почему имеющиеся правила безопасности не смогли уберечь человека. По его словам, расследование должно установить, как сложились обстоятельства той ночи и почему несколько факторов наложились так трагически.

"Роковую ночь на 22 марта разбираем по крупицам. Вражеские удары по подвижному составу заставляют эвакуировать пассажиров, чтобы не оставлять в ловушке (так, сегодня же ночью заблаговременная эвакуация на Приднепровской железной дороге спасла и бригаду, и пассажиров, когда БПЛА попал в локомотив)", — написал Александр Перцовский.

Напомним, днем 22 марта российские ударные беспилотники массированно атаковали юг Одесской области. Под удар попали, в частности, фермерское хозяйство и зерновые ангары.

