В Одессе 12-летний парень залез на вагон и получил удар током

Полицейская на месте происшествия.

В Одессе вечером 18 апреля на одной из железнодорожных станций тяжело травмировался 12-летний парень. Ребенок поднялся на вагон электропоезда и получил поражение током. Подростка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Удар током на железной дороге

По предварительным данным, о происшествии правоохранителям сообщили медики. На место выехали полицейские, которые начали проверку. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Также решается вопрос о правовой квалификации события.

В полиции отметили, что ранее парень в поле зрения правоохранителей не попадал. Семья, в которой он воспитывается, на учете в социальных службах и полиции не состоит.

Правоохранители в очередной раз обратились к родителям с просьбой контролировать досуг детей и объяснять им опасность пребывания на железной дороге. Специалисты напоминают, что поезда, вагоны и другие объекты находятся под высоким напряжением. Поражение током возможно не только при прикосновении, но и на расстоянии.

Другие трагедии на путях

Новини.LIVE сообщали, что ночью 3 апреля электропоезд наехал на женщину, которая находилась на путях. Во время движения поезда женщина сидела прямо на путях и не реагировала на звуковые сигналы машиниста. Тот применил экстренное торможение, однако остановить поезд вовремя не удалось. От полученных травм женщина погибла на месте.

Также Новини.LIVE писали, что вечером 21 февраля между станциями "Одесса-Малая" и "Одесса-Главная" под колеса пригородного поезда попала 14-летняя девушка. Девушка находилась на путях и не реагировала на звуковые сигналы. Машинист пригородного поезда применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Ранее в январе в Подольском районе Одесской области поезд сбил мужчину, который сидел прямо на железнодорожных путях. От полученных травм он погиб на месте. Машинист утверждает, что мужчина не реагировал на звуковые сигналы поезда.