В Одесі військовий у СЗЧ напав із ножем на людей: поранено дитину

Затримання військового. Фото: скриншот з відео

В Одесі військовослужбовець, який самовільно залишив частину, із ножем напав на перехожих і поранив дитину. Інцидент стався просто на вулиці, після чого нападник сховався. Патрульні швидко знайшли його та затримали. Зараз справу розслідують слідчі.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на патрульну поліцію України.

Напад військового

Подія сталася напередодні — на лінію 102 надійшло повідомлення про агресивного чоловіка з ножем. За словами очевидців, він погрожував людям і встиг поранити дитину. На місце одразу викликали медиків. Дитину госпіталізували, їй надають необхідну допомогу. Стан постраждалої не уточнюють. Патрульні почали обстежувати прилеглу територію та встановили, де переховується нападник. Чоловік сховався на території приватного будинку.

Затримання нападника

Під час затримання він поводився агресивно, мав ознаки сп’яніння і продовжував погрожувати. Інспектори застосували фізичну силу та кайданки, щоб його зупинити. Згодом поліцейські з’ясували, що затриманий самовільно залишив військову частину.

Що загрожує

Бійця передали представникам Військової служби правопорядку. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. Санкція цієї статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 850 грн), або громадські роботи до 200 годин, або виправні роботи на строк до одного року. Обставини нападу з’ясовують.

Інциденти з нападами

Зазначимо, 30 березня близько 19:00 на вулиці Академіка Заболотного в Пересипському районі Одеси напали на військового ТЦК. За даними обласного ТЦК та СП, під час перевірки чоловіка, який перебував у розшуку за порушення військового обліку, той напав на військового з ножем. Офіцер ЗСУ отримав тяжкі колото-різані поранення обох ніг і перебуває у критичному стані — лікарі борються за його життя.

Під час інциденту частина цивільних, за інформацією ТЦК, блокувала службовий транспорт і заважала евакуації пораненого, кидала каміння та намагалася зупинити авто. Для захисту військових застосували спецзасоби. Правоохоронці встановлюють причетних, а в ТЦК заявляють про замах на вбивство та спростовують чутки про "стрілянину".

