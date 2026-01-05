Відео
Головна Одеса В Одесі застілля закінчилося різаниною — які причини

В Одесі застілля закінчилося різаниною — які причини

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 10:55
В Одесі чоловік напав з ножем на товариша через ревнощі
Затриманий чоловік. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі чоловік через ревнощі напав на товариша з ножем. Потерпілий отримав тяжке поранення, його госпіталізували. Нападник утік з місця події, але його швидко розшукали. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Криваве застілля

Подія сталася пообіді у квартирі 46-річного одесита. До нього в гості прийшов приятель разом зі своєю коханою. Під час застілля між чоловіками виникла сварка — гість приревнував жінку до господаря оселі. У розпал конфлікту чоловік схопив ніж, що лежав на столі, та вдарив ним товариша у груди. Після цього він разом із жінкою залишив квартиру. Потерпілому допомогли сусіди, які викликали "швидку". Медики доправили чоловіка до лікарні з проникаючою колото-різаною раною грудної клітки та повідомили про подію поліцію.

Правоохоронці того ж дня розшукали зловмисника в місті та зібрали низку речових доказів його причетності до злочину. Частину з них направили на судові експертизи.

Що загрожує

За наявності достатніх доказів чоловіку повідомили про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За санкцією частини першої статті 115 Кримінального кодексу України підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство триває.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині юнак випадково вбив власну матір. Також ми писали, що на Черкащині підірвали авто місцевого депутата.

Одеса Одеська область замах Новини Одеси ревнощі затримання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
