В Одесі чоловік напав з ножем на товариша через ревнощі

В Одесі чоловік через ревнощі напав на товариша з ножем. Потерпілий отримав тяжке поранення, його госпіталізували. Нападник утік з місця події, але його швидко розшукали. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Криваве застілля

Подія сталася пообіді у квартирі 46-річного одесита. До нього в гості прийшов приятель разом зі своєю коханою. Під час застілля між чоловіками виникла сварка — гість приревнував жінку до господаря оселі. У розпал конфлікту чоловік схопив ніж, що лежав на столі, та вдарив ним товариша у груди. Після цього він разом із жінкою залишив квартиру. Потерпілому допомогли сусіди, які викликали "швидку". Медики доправили чоловіка до лікарні з проникаючою колото-різаною раною грудної клітки та повідомили про подію поліцію.

Правоохоронці того ж дня розшукали зловмисника в місті та зібрали низку речових доказів його причетності до злочину. Частину з них направили на судові експертизи.

Що загрожує

За наявності достатніх доказів чоловіку повідомили про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За санкцією частини першої статті 115 Кримінального кодексу України підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство триває.

