В Одессе мужчина напал с ножом на товарища из-за ревности

Задержанный мужчина. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе мужчина из-за ревности напал на товарища с ножом. Пострадавший получил тяжелое ранение, его госпитализировали. Нападавший скрылся с места происшествия, но его быстро разыскали. Суд избрал подозреваемому меру пресечения.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Кровавое застолье

Происшествие произошло после обеда в квартире 46-летнего одессита. К нему в гости пришел приятель вместе со своей возлюбленной. Во время застолья между мужчинами возникла ссора — гость приревновал женщину к хозяину дома. В разгар конфликта мужчина схватил нож, лежавший на столе, и ударил им товарища в грудь. После этого он вместе с женщиной покинул квартиру. Пострадавшему помогли соседи, которые вызвали "скорую". Медики доставили мужчину в больницу с проникающей колото-резаной раной грудной клетки и сообщили о происшествии в полицию.

Правоохранители в тот же день разыскали злоумышленника в городе и собрали ряд вещественных доказательств его причастности к преступлению. Часть из них направили на судебные экспертизы.

Что грозит

При наличии достаточных доказательств мужчине сообщили о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. По санкции части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

