Смертельна бійка в Одесі: молодик вбив перехожого у сквері

Затримання молодика в Одесі. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі конфлікт між незнайомцями закінчився трагедією. Після одного удару чоловік опинився в лікарні з тяжкими травмами і помер. Поліція швидко знайшла підозрюваного. Йому вже обрали запобіжний захід.

Вбивство в сквері

Подія сталася біля Старосінної площі в центрі Одеси. 20-річний житель одного із сіл Чорноморської громади відпочивав із друзями. У якийсь момент він посварився з 35-річним чоловіком, який проходив повз. Під час конфлікту молодик вдарив незнайомця кулаком в обличчя. Від удару той знепритомнів, впав на бордюр і сильно вдарився головою. Після цього нападник пішов з місця події.

Очевидці викликали швидку допомогу. Потерпілого доправили до лікарні з важкими травмами — медики діагностували черепно-мозкову травму, забій мозку, крововилив і перелом основи черепа. Попри зусилля лікарів, менш ніж за добу чоловік помер. Точну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Що загрожує

Правоохоронці швидко встановили особу підозрюваного. Уже наступного дня його розшукали та затримали. Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті. За це передбачено до 10 років позбавлення волі. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права застави. Слідство триває.

Інші вбивства

Зазначимо, що раніше в Одесі стався ще один конфлікт із летальними наслідками. На вулиці Бориса Літвака чоловік до смерті побив співмешканця своєї знайомої. За даними поліції, 42-річний житель Лиманки подзвонив жінці, однак слухавку підняв її 30-річний співмешканець. Між чоловіками виникла сварка, після якої старший приїхав на місце "з’ясовувати стосунки". Під час конфлікту він ударив опонента в голову, а коли той впав — продовжив бити руками і ногами.

Потерпілого з тяжкими травмами госпіталізували, але він помер у лікарні. Підозрюваного затримали менш ніж за добу, йому інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті. Суд відправив чоловіка під варту без права застави, слідство триває.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Яськівській громаді Одеського району чоловік загинув після бійки зі знайомим. Під час застілля між ними виникла сварка, яка закінчилася жорстоким побиттям. Коли потерпілий помер, його тіло викинули у недіючий колодязь. Підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині жінка побила власного однорічного сина. Дитину доправили до лікарні у тяжкому стані. У нього діагностували забій головного мозку, а також застарілі переломи плечової та ліктьової кісток. На жаль врятувати дитину не вдалося. Суд призначив матері ув’язнення.