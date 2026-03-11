Відео
Головна Одеса За побиття дитини до смерті мешканка Одещини відсидить 10 років

За побиття дитини до смерті мешканка Одещини відсидить 10 років

Дата публікації: 11 березня 2026 10:11
Вирок матері за смерть однорічного сина на Одещині
Жінка, яка вбила сина. Фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині жінка побила власного однорічного сина. Дитину доправили до лікарні у тяжкому стані, але врятувати її не вдалося. Суд призначив матері ув’язнення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Вбивство дитини

Трагедія сталася у квітні 2025 року в одному із сіл Іванівської громади на Одещині. До поліції звернулися медики після того, як до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні доставили однорічного хлопчика без свідомості. У нього діагностували забій головного мозку, а також застарілі переломи плечової та ліктьової кісток. Попри зусилля лікарів, дитина померла. Судово-медична експертиза встановила, що смерть настала через закриту черепно-мозкову травму з внутрішньочерепними крововиливами. Травма спричинила набряк мозку та поліорганну недостатність.

Спочатку 26-річна жителька Березівського району пояснила медикам, що син нібито впав із ліжка. Однак під час розслідування правоохоронці встановили іншу картину. За даними слідства, жінка побила дитину в момент, коли хлопчик плакав.

Як покарали

Слідчі затримали підозрювану, а суд обрав їй запобіжний захід — тримання під вартою. Згодом їй висунули обвинувачення за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Під час судового розгляду жінка вини не визнала. Втім, зібраних доказів вистачило для обвинувального вироку. Суд призначив їй максимальне покарання за цією статтею — десять років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що 4 березня в Одесі відбулося слухання у справі щодо вбивства активіста Дем’яна Ганула. Вдова загиблого відмовилася від грошей, які їй надіслала родина обвинуваченого. Жінка вважає це спробою вплинути на вирок суду. Кошти вона пообіцяла повернути відправнику.

Також ми писали, що у Львові в четвер, 5 березня, відбулося чергове судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Прокурор заявив клопотання про продовження строку тримання Зінченка під вартою ще на 60 діб. 

