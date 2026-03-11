Видео
На Одесчине матери забившей ребенка до смерти дали 10 лет тюрьмы

На Одесчине матери забившей ребенка до смерти дали 10 лет тюрьмы

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 10:11
Приговор матери за смерть годовалого сына в Одесской области
Женщина, которая убила сына. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области вынесен приговор женщине, до смерти избившей своего годовалого сына. Мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии, однако усилия медиков оказались тщетны — ребенок скончался. Суд признал мать виновной и приговорил её к тюремному заключению.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Читайте также:

Убийство ребенка

Трагедия произошла в апреле 2025 года в одном из сел Ивановской общины в Одесской области. В полицию обратились медики после того, как в Одесскую областную детскую клиническую больницу доставили годовалого мальчика без сознания. У него диагностировали ушиб головного мозга, а также застарелые переломы плечевой и локтевой костей. Несмотря на усилия врачей, ребенок умер. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы с внутричерепными кровоизлияниями. Травма вызвала отек мозга и полиорганную недостаточность.

Сначала 26-летняя жительница Березовского района объяснила медикам, что сын якобы упал с кровати. Однако в ходе расследования правоохранители установили другую картину. По данным следствия, женщина избила ребенка в момент, когда мальчик плакал.

Как наказали

Следователи задержали подозреваемую, а суд избрал ей меру пресечения — содержание под стражей. Впоследствии ей предъявили обвинение по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Во время судебного разбирательства женщина вины не признала. Впрочем, собранных доказательств хватило для обвинительного приговора. Суд назначил ей максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.

Напомним, мы сообщали, что 4 марта в Одессе состоялось слушание по делу об убийстве активиста Демьяна Ганула. Вдова погибшего отказалась от денег, которые ей прислала семья обвиняемого. Женщина считает это попыткой повлиять на приговор суда. Средства она пообещала вернуть отправителю.

Также мы писали, что во Львове в четверг, 5 марта, состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Прокурор заявил ходатайство о продлении срока содержания Зинченко под стражей еще на 60 суток.

Одесса убийство Одесская область Новости Одессы наказание судебные решения
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
