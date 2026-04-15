Смертельная драка в Одессе: молодой человек убил прохожего в сквере

Задержание молодого человека в Одессе. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе конфликт между незнакомцами закончился трагедией. После одного удара мужчина оказался в больнице с тяжелыми травмами и скончался. Полиция быстро нашла подозреваемого. Ему уже избрали меру пресечения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Убийство в сквере

Происшествие произошло возле Старосенной площади в центре Одессы. 20-летний житель одного из сел Черноморской громады отдыхал с друзьями. В какой-то момент он поссорился с 35-летним мужчиной, который проходил мимо. Во время конфликта молодой человек ударил незнакомца кулаком в лицо. От удара тот потерял сознание, упал на бордюр и сильно ударился головой. После этого нападавший ушел с места происшествия.

Очевидцы вызвали скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами — медики диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб мозга, кровоизлияние и перелом основания черепа. Несмотря на усилия врачей, менее чем через сутки мужчина умер. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Что грозит

Правоохранители быстро установили личность подозреваемого. Уже на следующий день его разыскали и задержали. Следователи сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть. За это предусмотрено до 10 лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без права залога. Следствие продолжается.

