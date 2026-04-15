Смертельная драка в Одессе: молодой человек убил прохожего в сквере

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Смертельная драка в Одессе: юноша убил прохожего в сквере

Ua ru
Дата публикации 15 апреля 2026 11:38
Задержание молодого человека в Одессе. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе конфликт между незнакомцами закончился трагедией. После одного удара мужчина оказался в больнице с тяжелыми травмами и скончался. Полиция быстро нашла подозреваемого. Ему уже избрали меру пресечения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Убийство в сквере

Происшествие произошло возле Старосенной площади в центре Одессы. 20-летний житель одного из сел Черноморской громады отдыхал с друзьями. В какой-то момент он поссорился с 35-летним мужчиной, который проходил мимо. Во время конфликта молодой человек ударил незнакомца кулаком в лицо. От удара тот потерял сознание, упал на бордюр и сильно ударился головой. После этого нападавший ушел с места происшествия.

Очевидцы вызвали скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами — медики диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб мозга, кровоизлияние и перелом основания черепа. Несмотря на усилия врачей, менее чем через сутки мужчина умер. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Что грозит

Правоохранители быстро установили личность подозреваемого. Уже на следующий день его разыскали и задержали. Следователи сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть. За это предусмотрено до 10 лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без права залога. Следствие продолжается.

Читайте также:

Другие убийства

Отметим, что ранее в Одессе произошел еще один конфликт с летальным исходом. На улице Бориса Литвака мужчина до смерти избил сожителя своей знакомой. По данным полиции, 42-летний житель Лиманки позвонил женщине, однако трубку поднял ее 30-летний сожитель. Между мужчинами возникла ссора, после которой старший приехал на место "выяснять отношения". Во время конфликта он ударил оппонента в голову, а когда тот упал — продолжил бить руками и ногами.

Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали, но он скончался в больнице. Подозреваемого задержали менее чем за сутки, ему инкриминируют умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть. Суд отправил мужчину под стражу без права залога, следствие продолжается.

Как сообщали Новини.LIVE, в Яськовской громаде Одесского района мужчина погиб после драки со знакомым. Во время застолья между ними возникла ссора, которая закончилась жестоким избиением. Когда потерпевший умер, его тело выбросили в недействующий колодец. Подозреваемому грозит до 15 лет заключения.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области женщина избила собственного годовалого сына. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали ушиб головного мозга, а также устаревшие переломы плечевой и локтевой костей. К сожалению спасти ребенка не удалось. Суд назначил матери заключение в тюрьму.

Одесса драка убийство
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации