На Одещині тіло чоловіка знайшли у колодязі

Затримання підозрюваного. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

У Яськівській громаді Одеського району чоловік загинув після бійки зі знайомим. Під час застілля між ними виникла сварка, яка закінчилася жорстоким побиттям. Коли потерпілий помер, його тіло викинули у недіючий колодязь. Підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Національної поліції Одещини.

Деталі вбивства

До поліції надійшло повідомлення про те, що на території одного з домоволодінь у Яськівській громаді в колодязі виявили тіло чоловіка. За даними правоохоронців, кілька днів тому 41-річний чоловік разом зі своїм 33-річним знайомим гостювали в односельчанки. Чоловіки вживали алкоголь. Під час застілля між ними виникла сварка, яка переросла в бійку. Молодший чоловік побив старшого.

Від отриманих травм потерпілий помер. Щоб приховати злочин і уникнути відповідальності, підозрюваний скинув тіло у недіючий колодязь глибиною близько 20 метрів на території сусіднього подвір’я. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу, щоб встановити точну причину смерті.

Що загрожує

Підозрюваного затримали у процесуальному порядку. Слідчі вже повідомили йому про підозру в умисному вбивстві. За ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Наразі слідство триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Німеччині 16-річного українця засудили до десяти років ув'язнення у колонії для неповнолітніх у справі про вбивство 32-річної жінки з України та її маленької доньки. Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину.

Також ми писали, що на Одещині жінка побила власного однорічного сина. Дитину доправили до лікарні у тяжкому стані, але врятувати її не вдалося. Суд призначив матері ув’язнення.