В Одесской области тело мужчины нашли в колодце

Задержание подозреваемого. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

На Одессчине, в Яськовской общине мужчина погиб после драки со знакомым. Между ними возникла ссора во время застолья, которая закончилась жестоким избиением. Когда потерпевший умер, его тело выбросили в недействующий колодец. Подозреваемому грозит до 15 лет заключения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Одесской области.

Детали убийства

В полицию поступило сообщение о том, что на территории одного из домовладений в Яськовской общине в колодце обнаружили тело мужчины. По данным правоохранителей, несколько дней назад 41-летний мужчина вместе со своим 33-летним знакомым гостили у односельчанки. Мужчины употребляли алкоголь. Во время застолья между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Младший мужчина избил старшего.

От полученных травм потерпевший скончался. Чтобы скрыть преступление и избежать ответственности, подозреваемый сбросил тело в недействующий колодец глубиной около 20 метров на территории соседнего двора. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.

Что грозит

Подозреваемого задержали в процессуальном порядке. Следователи уже сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве. По ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Также решается вопрос об избрании меры пресечения. Сейчас следствие продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

