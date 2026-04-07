В Одесі телефонна розмова переросла у бійку з летальним кінцем

Затримання підозрюваного. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі чоловіка під час конфлікту побив до смерті співмешканця своєї знайомої. Інцидент стався на вулиці Бориса Літвака. Потерпілого госпіталізували з важкими травмами, але він помер у лікарні. Поліція швидко розшукала та затримала зловмисника.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Деталі конфлікту

42-річний житель Лиманки зателефонував своїй знайомій, щоб домовитися про зустріч. Натомість слухавку підняв її 30-річний співмешканець. Між чоловіками виник конфлікт по телефону, після чого старший приїхав до молодшого "вирішувати питання" особисто. На місці події фігурант наніс удар кулаком в голову, а коли чоловік впав — продовжив бити руками і ногами. Потерпілого з тяжкими черепно-мозковими травмами, набряком мозку та переломами доставили до лікарні, де він помер. Причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Що загрожує

Менш ніж за добу поліція затримала зловмисника. Йому повідомлено про підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть, та обрано тримання під вартою без права застави. Чоловіку загрожує до десяти років ув’язнення. Слідство триває, встановлюються всі деталі інциденту.

Вбивства в Одесі

В одному з сіл Іванівської громади 26-річна жінка побила свого однорічного сина. Хлопчика доставили до Одеської обласної дитячої лікарні у тяжкому стані, але врятувати його не вдалося. Судово-медична експертиза встановила смерть через закриту черепно-мозкову травму з внутрішньочерепними крововиливами та набряком мозку.

Спочатку матір стверджувала, що син нібито впав із ліжка. Проте розслідування показало, що дитину побили, коли він плакав. Правоохоронці затримали підозрювану, а суд обрав для неї тримання під вартою. Жінку звинуватили за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть, і засудили до десяти років позбавлення волі.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Одещині суд виніс вирок у справі про смерть жінки під час бійки в парку. Трагедія сталася в місті Ананьїв у грудні 2025 року. Чоловік поранив ножем власну матір, коли вона намагалася його зупинити. Суддя визнав це вбивством через необережність і призначив умовний термін.

Також Новини.LIVE писали, що у Яськівській громаді Одеського району чоловік загинув після бійки зі знайомим. Під час застілля між ними виникла сварка, яка закінчилася жорстоким побиттям. Коли потерпілий помер, його тіло викинули у недіючий колодязь. Підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення.