На Одещині загинули син і його мати — деталі трагедії

У місті на Одещині біля багатоповерхівки знайшли тіло чоловіка, який, попередньо, випав із вікна сьомого поверху. У його квартирі поліцейські виявили мертву жінку із численними колото-різаними пораненнями.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області.

Син вбив матір

У поліції повідомили, що трагічна подія сталася вранці 18 лютого у Білгороді-Дністровському. Біля одного з житлових багатоповерхових будинків перехожі виявили тіло 25-річного місцевого жителя.

За попередньою версією, чоловік випав із вікна квартири, розташованої на сьомому поверсі. Там він проживав разом зі своєю 42-річною матір’ю.

Під час з’ясування обставин поліцейські за допомогою працівників ДСНС потрапили до помешкання. Усередині вони виявили тіло матері загиблого — жінка мала численні колото-різані поранення.

Які версії слідства

Наразі слідчі розглядають дві основні версії: умисне вбивство або самогубство. Тіла жінки та її сина направлять на судово-медичну експертизу, щоб встановити точні причини смерті. Правоохоронці продовжують встановлювати всі деталі трагедії. Слідство триває під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури.

