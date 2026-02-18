Відео
Україна
Кривава трагедія в Одеській області — загинули мати й син

Кривава трагедія в Одеській області — загинули мати й син

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 13:33
На Одещині загинули син і його мати — деталі трагедії
Поліцейська машина біля будинку. Фото: Нацполіція в Одеській області

У місті на Одещині біля багатоповерхівки знайшли тіло чоловіка, який, попередньо, випав із вікна сьомого поверху. У його квартирі поліцейські виявили мертву жінку із численними колото-різаними пораненнями.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Син вбив матір

У поліції повідомили, що трагічна подія сталася вранці 18 лютого у Білгороді-Дністровському. Біля одного з житлових багатоповерхових будинків перехожі виявили тіло 25-річного місцевого жителя.

За попередньою версією, чоловік випав із вікна квартири, розташованої на сьомому поверсі. Там він проживав разом зі своєю 42-річною матір’ю.

Під час з’ясування обставин поліцейські за допомогою працівників ДСНС потрапили до помешкання. Усередині вони виявили тіло матері загиблого — жінка мала численні колото-різані поранення.

Які версії слідства

Наразі слідчі розглядають дві основні версії: умисне вбивство або самогубство. Тіла жінки та її сина направлять на судово-медичну експертизу, щоб встановити точні причини смерті. Правоохоронці продовжують встановлювати всі деталі трагедії. Слідство триває під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури.

Нагадаємо, у Білгород-Дністровському районі, що на Одещині, сварка між співмешканцями завершилася трагедією. Чоловік отримав поранення і помер у лікарні через кілька годин. Під час перевірки правоохоронці встановили, що поранення чоловіку завдала його 54-річна співмешканка. 

Також ми писали, що в Одесі батько вбив сина. Трагедія сталася в одній із багатоповерхівок міста. Під час побутової сварки 64-річний батько вдарив кухонним ножем у груди свого 32-річного сина. Після цього чоловік сам викликав поліцію та медиків. 

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
