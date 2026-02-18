В Одесской области погибли сын и его мать - детали трагедии

Полицейская машина возле дома. Фото: Нацполиция в Одесской области

В Белгороде-Днестровском, что на Одесчине, под окнами многоэтажки обнаружили погибшего 25-летнего мужчину. Позже в квартире нашли тело его матери с ножевыми ранениями, полиция выясняет обстоятельства трагедии.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Сын убил мать

В полиции сообщили, что трагическое событие произошло утром 18 февраля. Возле одного из жилых многоэтажных домов прохожие обнаружили тело 25-летнего местного жителя.

По предварительной версии, мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже. Там он проживал вместе со своей 42-летней матерью.

Во время выяснения обстоятельств полицейские с помощью работников ГСЧС попали в помещение. Внутри они обнаружили тело матери погибшего — женщина имела многочисленные колото-резаные ранения.

Какие версии следствия

Сейчас следователи рассматривают две основные версии: умышленное убийство или самоубийство. Тела женщины и ее сына направят на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точные причины смерти. Правоохранители продолжают устанавливать все детали трагедии. Следствие продолжается под процессуальным руководством Белгород-Днестровской окружной прокуратуры.

Напомним, в Белгород-Днестровском районе Одесской области, ссора между сожителями завершилась трагедией. Мужчина получил ранения и скончался в больнице через несколько часов. Во время проверки правоохранители установили, что ранение мужчине нанесла его 54-летняя сожительница.

Также мы писали, что в Одессе отец убил сына. Трагедия произошла в одной из многоэтажек города. Во время бытовой ссоры 64-летний отец ударил кухонным ножом в грудь своего 32-летнего сына. После этого мужчина сам вызвал полицию и медиков.