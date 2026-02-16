Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Врала медикам, что ему плохо — на Одесчине женщина зарезала мужчину

Врала медикам, что ему плохо — на Одесчине женщина зарезала мужчину

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 16:30
В Одесской области женщина смертельно ранила сожителя
Полиция задержала женщину за убийство. Фото: Нацполиция в Одесской области

В Белгород-Днестровском районе Одесской области, ссора между сожителями завершилась трагедией. Мужчина получил ножевое ранение и скончался в больнице через несколько часов.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Убила лежачего во время ссоры

По информации полицейских, происшествие произошло в частном доме в одном из сел Маразлиевской громады. К медикам обратилась 54-летняя женщина и сообщила, что ее сожитель плохо себя чувствует. Мужчину, который из-за болезни не мог двигаться, госпитализировали. В больнице у него обнаружили проникающее ножевое ранение живота и повреждения внутренних органов. Несмотря на оказанную помощь, спасти мужчину не удалось.

Врачи сразу сообщили о случае в полицию. Во время проверки правоохранители установили, что ранение мужчине нанесла его 54-летняя сожительница. По предварительным данным, это произошло во время бытовой ссоры. Женщина призналась в содеянном.

Какое наказание за убийство

На месте происшествия изъяли нож и другие вещественные доказательства. Следователи назначили ряд экспертиз, чтобы установить все обстоятельства и точную причину смерти.

Женщину задержали и сообщили ей о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. По закону ей грозит до десяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Напомним, в Киевском районе Одессы на улице Академика Королева взорвался автомобиль Toyota. По предварительной информации, пострадал 56-летний мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

Позже стало известно, что Служба безопасности Украины СБУ квалифицировала произошедшее как террористический акт. По данным правоохранителей, на месте работают следователи и оперативные службы. Они устанавливают причины взрыва и лиц, которые могут быть причастны.

Одесса убийство полиция поножовщина Одесская область Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации