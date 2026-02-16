В Одесской области женщина смертельно ранила сожителя

Полиция задержала женщину за убийство. Фото: Нацполиция в Одесской области

В Белгород-Днестровском районе Одесской области, ссора между сожителями завершилась трагедией. Мужчина получил ножевое ранение и скончался в больнице через несколько часов.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Убила лежачего во время ссоры

По информации полицейских, происшествие произошло в частном доме в одном из сел Маразлиевской громады. К медикам обратилась 54-летняя женщина и сообщила, что ее сожитель плохо себя чувствует. Мужчину, который из-за болезни не мог двигаться, госпитализировали. В больнице у него обнаружили проникающее ножевое ранение живота и повреждения внутренних органов. Несмотря на оказанную помощь, спасти мужчину не удалось.

Врачи сразу сообщили о случае в полицию. Во время проверки правоохранители установили, что ранение мужчине нанесла его 54-летняя сожительница. По предварительным данным, это произошло во время бытовой ссоры. Женщина призналась в содеянном.

Какое наказание за убийство

На месте происшествия изъяли нож и другие вещественные доказательства. Следователи назначили ряд экспертиз, чтобы установить все обстоятельства и точную причину смерти.

Женщину задержали и сообщили ей о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. По закону ей грозит до десяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

