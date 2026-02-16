На Одещині жінка смертельно поранила співмешканця

Поліція затримала жінку за вбивство. Фото: Нацполіція в Одеській області

У Білгород-Дністровському районі, що на Одещині, сварка між співмешканцями завершилася трагедією. Чоловік отримав ножове поранення і помер у лікарні через кілька годин.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Вбила лежачого під час сварки

За інформацією поліцейських, подія сталася у приватному будинку в одному із сіл Маразліївської громади. До медиків звернулася 54-річна жінка і повідомила, що її співмешканець погано почувається. Чоловіка, який через хворобу не міг рухатися, госпіталізували. У лікарні у нього виявили проникаюче ножове поранення живота та ушкодження внутрішніх органів. Попри надану допомогу, врятувати чоловіка не вдалося.

Лікарі одразу повідомили про випадок поліцію. Під час перевірки правоохоронці встановили, що поранення чоловіку завдала його 54-річна співмешканка. За попередніми даними, це сталося під час побутової сварки. Жінка зізналася у скоєному.

Яке покарання за вбивство

На місці події вилучили ніж та інші речові докази. Слідчі призначили низку експертиз, щоб встановити всі обставини та точну причину смерті.

Жінку затримали та повідомили їй про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За законом їй загрожує до десяти років позбавлення волі. Розслідування триває.

Нагадаємо, у Київському районі Одеси на вулиці Академіка Корольова вибухнув автомобіль Toyota. За попередньою інформацією, постраждав 56-річний чоловік. Його госпіталізували до медичного закладу.

Пізніше стало відомо, що Служба безпеки України СБУ кваліфікувала подію як терористичний акт. За даними правоохоронців, на місці працюють слідчі та оперативні служби. Вони встановлюють причини вибуху та осіб, які можуть бути причетні.