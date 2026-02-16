Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Брехала медикам, що йому зле — на Одещині жінка зарізала чоловіка

Брехала медикам, що йому зле — на Одещині жінка зарізала чоловіка

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 16:30
На Одещині жінка смертельно поранила співмешканця
Поліція затримала жінку за вбивство. Фото: Нацполіція в Одеській області

У Білгород-Дністровському районі, що на Одещині, сварка між співмешканцями завершилася трагедією. Чоловік отримав ножове поранення і помер у лікарні через кілька годин.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Вбила лежачого під час сварки

За інформацією поліцейських, подія сталася у приватному будинку в одному із сіл Маразліївської громади. До медиків звернулася 54-річна жінка і повідомила, що її співмешканець погано почувається. Чоловіка, який через хворобу не міг рухатися, госпіталізували. У лікарні у нього виявили проникаюче ножове поранення живота та ушкодження внутрішніх органів. Попри надану допомогу, врятувати чоловіка не вдалося.

Лікарі одразу повідомили про випадок поліцію. Під час перевірки правоохоронці встановили, що поранення чоловіку завдала його 54-річна співмешканка. За попередніми даними, це сталося під час побутової сварки. Жінка зізналася у скоєному.

Яке покарання за вбивство

На місці події вилучили ніж та інші речові докази. Слідчі призначили низку експертиз, щоб встановити всі обставини та точну причину смерті.

Жінку затримали та повідомили їй про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За законом їй загрожує до десяти років позбавлення волі. Розслідування триває.

Нагадаємо, у Київському районі Одеси на вулиці Академіка Корольова вибухнув автомобіль Toyota. За попередньою інформацією, постраждав 56-річний чоловік. Його госпіталізували до медичного закладу. 

Пізніше стало відомо, що Служба безпеки України СБУ кваліфікувала подію як терористичний акт. За даними правоохоронців, на місці працюють слідчі та оперативні служби. Вони встановлюють причини вибуху та осіб, які можуть бути причетні.

Одеса вбивство поліція різанина Одеська область Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації