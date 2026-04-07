В Одессе телефонный разговор перерос в драку с летальным исходом

Задержание подозреваемого. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе мужчина во время конфликта избил до смерти сожителя своей знакомой. Инцидент произошел на улице Бориса Литвака. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами, но он скончался в больнице. Полиция быстро разыскала и задержала злоумышленника.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Детали конфликта

42-летний житель Лиманки позвонил своей знакомой, чтобы договориться о встрече. Вместо этого трубку поднял ее 30-летний сожитель. Между мужчинами возник конфликт по телефону, после чего старший приехал к младшему "решать вопросы" лично. На месте происшествия фигурант нанес удар кулаком в голову, а когда мужчина упал — продолжил бить руками и ногами. Пострадавшего с тяжелыми черепно-мозговыми травмами, отеком мозга и переломами доставили в больницу, где он скончался. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Что грозит

Менее чем за сутки полиция задержала злоумышленника. Ему сообщено о подозрении за умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть, и избрано содержание под стражей без права залога. Мужчине грозит до десяти лет заключения. Следствие продолжается, устанавливаются все детали инцидента.

Убийства в Одессе

В одном из сел Ивановской громады 26-летняя женщина избила своего годовалого сына. Мальчика доставили в Одесскую областную детскую больницу в тяжелом состоянии, но спасти его не удалось. Судебно-медицинская экспертиза установила смерть из-за закрытой черепно-мозговой травмы с внутричерепными кровоизлияниями и отеком мозга.

Сначала мать утверждала, что сын якобы упал с кровати. Однако расследование показало, что ребенка избили, когда он плакал. Правоохранители задержали подозреваемую, а суд избрал для нее содержание под стражей. Женщину обвинили за умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть, и приговорили к десяти годам лишения свободы.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области суд вынес приговор по делу о смерти женщины во время драки в парке. Трагедия произошла в городе Ананьев в декабре 2025 года. Мужчина ранил ножом собственную мать, когда она пыталась его остановить. Судья признал это убийством по неосторожности и назначил условный срок.

Также Новини.LIVE писали, что в Яськовской громаде Одесского района мужчина погиб после драки со знакомым. Во время застолья между ними возникла ссора, которая закончилась жестоким избиением. Когда потерпевший умер, его тело выбросили в недействующий колодец. Подозреваемому грозит до 15 лет заключения.