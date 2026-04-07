Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе телефонный разговор перерос в драку с летальным исходом

В Одессе телефонный разговор перерос в драку с летальным исходом

Ua ru
Дата публикации 7 апреля 2026 11:55
В Одессе телефонный разговор перерос в драку с летальным исходом
Задержание подозреваемого. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе мужчина во время конфликта избил до смерти сожителя своей знакомой. Инцидент произошел на улице Бориса Литвака. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами, но он скончался в больнице. Полиция быстро разыскала и задержала злоумышленника.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Детали конфликта

42-летний житель Лиманки позвонил своей знакомой, чтобы договориться о встрече. Вместо этого трубку поднял ее 30-летний сожитель. Между мужчинами возник конфликт по телефону, после чего старший приехал к младшему "решать вопросы" лично. На месте происшествия фигурант нанес удар кулаком в голову, а когда мужчина упал — продолжил бить руками и ногами. Пострадавшего с тяжелыми черепно-мозговыми травмами, отеком мозга и переломами доставили в больницу, где он скончался. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Что грозит

Менее чем за сутки полиция задержала злоумышленника. Ему сообщено о подозрении за умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть, и избрано содержание под стражей без права залога. Мужчине грозит до десяти лет заключения. Следствие продолжается, устанавливаются все детали инцидента.

Убийства в Одессе

В одном из сел Ивановской громады 26-летняя женщина избила своего годовалого сына. Мальчика доставили в Одесскую областную детскую больницу в тяжелом состоянии, но спасти его не удалось. Судебно-медицинская экспертиза установила смерть из-за закрытой черепно-мозговой травмы с внутричерепными кровоизлияниями и отеком мозга.

Сначала мать утверждала, что сын якобы упал с кровати. Однако расследование показало, что ребенка избили, когда он плакал. Правоохранители задержали подозреваемую, а суд избрал для нее содержание под стражей. Женщину обвинили за умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть, и приговорили к десяти годам лишения свободы.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области суд вынес приговор по делу о смерти женщины во время драки в парке. Трагедия произошла в городе Ананьев в декабре 2025 года. Мужчина ранил ножом собственную мать, когда она пыталась его остановить. Судья признал это убийством по неосторожности и назначил условный срок.

Также Новини.LIVE писали, что в Яськовской громаде Одесского района мужчина погиб после драки со знакомым. Во время застолья между ними возникла ссора, которая закончилась жестоким избиением. Когда потерпевший умер, его тело выбросили в недействующий колодец. Подозреваемому грозит до 15 лет заключения.

Одесса убийство задержание
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации