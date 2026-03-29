На Одещині син випадково вбив матір і отримав умовний термін

Чоловік у залі суду. Фото ілюстративне: Одеська обласна прокуратура

На Одещині суд виніс вирок у справі про смерть жінки під час бійки в парку. Трагедія сталася в місті Ананьїв у грудні 2025 року. Чоловік поранив ножем власну матір, коли вона намагалася його зупинити. Суддя визнав це вбивством через необережність і призначив умовний термін.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Ранив матір ножем у стегно

Як встановило слідство, 19 грудня надвечір чоловік у стані алкогольного сп’яніння разом із матір’ю перебував у парку. Там у нього виник конфлікт з іншим чоловіком, який переріс у бійку. Під час сутички він дістав ніж і почав ним розмахувати. У цей момент мати намагалася їх розборонити та опинилася між ними.

У цей час син завдав удару, який припав у внутрішню частину стегна матері. Лікарі встановили, що були пошкоджені великі судини, а це призвело до сильної внутрішньої кровотечі. Жінка померла на місці.

У суді обвинувачений визнав провину повністю. Він пояснив, що хотів лише відмахнутися від опонента і не передбачав наслідків. За його словами, момент поранення матері він не пам’ятає.

Читайте також:

У підсумку чоловіку призначили 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки. Так як потерпіла у справі є бабусею обвинуваченого, вона заявила, що пробачила його і просила не позбавляти волі. Старенька також розповіла, що про трагедію дізналася від поліції, яка приїхала до неї уже після події.

Криваві трагедії на Одещині

Як писали Новини.LIVE 18 лютого у Білгороді-Дністровському біля одного з житлових будинків перехожі виявили тіло чоловіка, який, попередньо, випав із вікна сьомого поверху. За попередньою версією чоловік випав із вікна квартири, розташованої на сьомому поверсі. Там він проживав разом зі своєю 42-річною матір’ю. У його квартирі поліцейські виявили мертву жінку із численними колото-різаними пораненнями.

Окрім цього, Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі під час побутової сварки 64-річний батько вдарив кухонним ножем у груди свого 32-річного сина. Після цього чоловік сам викликав поліцію та медиків. Попри спроби допомогти, врятувати потерпілого не вдалося.

Ще Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень про вбивство немовляти на Одещині. Жінка перебувала в гостях разом із немовлям і вживала алкоголь. Після годування дитина заснула, а згодом мати лягла спати поруч на дивані. Уві сні вона притиснула доньку власною вагою, перекривши дихальні шляхи. Обвинуваченій призначили умовний термін.