Головна Одеса Вбивство через ревнощі — в Одесі чоловік задушив дружину

Вбивство через ревнощі — в Одесі чоловік задушив дружину

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 11:23
Вбивство дружини в Одесі: чоловіка затримали після стрибка з вікна
Поліцейський на місці вбивства. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі чоловіка підозрюють у вбивстві власної дружини. Трагедія сталася в житловому будинку в Хаджибейському районі. Після злочину підозрюваний вистрибнув із п’ятого поверху. Нині він перебуває під вартою та під наглядом медиків.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі вбивства

За даними слідства, подія сталася у квартирі на вулиці Героїв Крут. Уночі до поліції звернулася донька 50-річної жінки, яка повідомила, що мати не виходить на зв’язок. Разом із рятувальниками правоохоронці потрапили до оселі та виявили у ванній кімнаті тіло господині з ознаками насильницької смерті. Слідчі встановили, що жінку побив і задушив її 49-річний чоловік. За попередньою інформацією, злочин стався на ґрунті ревнощів.

Підозрюваний раніше вже мав судимості за майнові злочини. Точну причину смерті жінки визначать після судово-медичної експертизи. Коли на місце прибули поліцейські, чоловік знеструмив квартиру, зачинився в кімнаті, а згодом вистрибнув із вікна п’ятого поверху. Його затримали та доправили до лікарні, де він перебуває під охороною.

Що загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування, вирішується питання про запобіжний захід.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Запоріжжі підліток влаштував стрілянину. Також ми писали, що на Черкащині чоловік вбив чотирьох поліцейських.

Одеса вбивство Одеська область Новини Одеси злочин ревнощі
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
