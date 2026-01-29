Убийство жены в Одессе: мужчину задержали после прыжка из окна

Полицейский на месте убийства. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе мужчину подозревают в убийстве собственной жены. Трагедия произошла в жилом доме в Хаджибейском районе. После преступления подозреваемый выпрыгнул с пятого этажа. Сейчас он находится под стражей и под наблюдением медиков.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали убийства

По данным следствия, происшествие произошло в квартире на улице Героев Крут. Ночью в полицию обратилась дочь 50-летней женщины, которая сообщила, что мать не выходит на связь. Вместе со спасателями правоохранители попали в дом и обнаружили в ванной комнате тело хозяйки с признаками насильственной смерти. Следователи установили, что женщину избил и задушил ее 49-летний муж. По предварительной информации, преступление произошло на почве ревности.

Подозреваемый ранее уже имел судимости за имущественные преступления. Точную причину смерти женщины определят после судебно-медицинской экспертизы. Когда на место прибыли полицейские, мужчина обесточил квартиру, закрылся в комнате, а затем выпрыгнул из окна пятого этажа. Его задержали и доставили в больницу, где он находится под охраной.

Что грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование, решается вопрос о мере пресечения.

