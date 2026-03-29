В Одесской области сын случайно убил мать и получил условный срок

В Одесской области суд вынес приговор по делу о смерти женщины во время драки в парке. Трагедия произошла в городе Ананьев в декабре 2025 года. Мужчина ранил ножом собственную мать, когда она пыталась его остановить. Судья признал это убийством по неосторожности и назначил условный срок.

Ранил мать ножом в бедро

Как установило следствие, 19 декабря вечером мужчина в состоянии алкогольного опьянения вместе с матерью находился в парке. Там у него возник конфликт с другим мужчиной, который перерос в драку. Во время схватки он достал нож и начал им размахивать. В этот момент мать пыталась их разнять и оказалась между ними.

В это время сын нанес удар, который пришелся во внутреннюю часть бедра матери. Врачи установили, что были повреждены крупные сосуды, а это привело к сильному внутреннему кровотечению. Женщина скончалась на месте.

В суде обвиняемый признал вину полностью. Он пояснил, что хотел лишь отмахнуться от оппонента и не предвидел последствий. По его словам, момент ранения матери он не помнит.

Какое наказание за убийство по неосторожности

В итоге мужчине назначили 5 лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. Так как потерпевшая по делу является бабушкой обвиняемого, она заявила, что простила его и просила не лишать свободы. Старушка также рассказала, что о трагедии узнала от полиции, которая приехала к ней уже после происшествия.

Кровавые трагедии в Одесской области

Как писали Новини.LIVE, 18 февраля в Белгороде-Днестровском возле одного из жилых домов прохожие обнаружили тело мужчины, который, предварительно, выпал из окна седьмого этажа. По предварительной версии мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже. Там он проживал вместе со своей 42-летней матерью. В его квартире полицейские обнаружили мертвую женщину с многочисленными колото-резаными ранениями.

Кроме этого, Новини.LIVE сообщали, что в Одессе во время бытовой ссоры 64-летний отец ударил кухонным ножом в грудь своего 32-летнего сына. После этого мужчина сам вызвал полицию и медиков. Несмотря на попытки помочь, спасти пострадавшего не удалось.

Еще Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений об убийстве младенца в Одесской области. Женщина находилась в гостях вместе с младенцем и употребляла алкоголь. После кормления ребенок уснул, а затем мать легла спать рядом на диване. Во сне она прижала дочь собственным весом, перекрыв дыхательные пути. Обвиняемой назначили условный срок.