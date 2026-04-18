На Одещині чоловік жорстоко побив та зарізав невістку

Дата публікації: 18 квітня 2026 16:24
Руки в кайданах. Фото ілюстративне: Нацполіція

На Одещині чоловік вбив свою невістку під час сварки у новорічну ніч. Вони разом святкували, вживали алкоголь, але застілля закінчилося трагедією. Після конфлікту він схопив ніж і кілька разів ударив жінку. Вона померла від отриманих поранень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

На Одещині чоловік вбив невістку

За матеріалами справи чоловік і його невістка перебували разом удома. Під час святкування між ними виникла сварка. Причиною стали особисті образи, які швидко переросли у конфлікт.

У якийсь момент чоловік взяв кухонний ніж зі столу і почав бити жінку у шию та грудну клітку. Поранення були дуже глибокими. За висновками експертів, у жінки пошкоджені легені, судини та інші внутрішні органи. Потерпіла втратила багато крові і померла.

Окрім ножових поранень, на тілі загиблої були й інші травми і синці. Ймовірно, жінка перед смертю намагалася відбитися. Слідство встановило, що чоловік на момент нападу був у стані алкогольного сп’яніння. У крові загиблої також виявили алкоголь.

Читайте також:

Яке покарання за вбивство у стані сп'яніння

Після затримання чоловік не заперечував свою провину. У суді підтвердив, що саме він завдав ударів, і сказав, що шкодує про скоєне. Справу розглядали у спрощеному порядку, оскільки обвинувачений визнав вину. Його дії кваліфікували як умисне вбивство. Суд визнав чоловіка винним. За скоєне йому призначили 8 років позбавлення волі.

Як писали раніше Новини.LIVE в Одесі конфлікт між незнайомцями закінчився вбивством. Подія сталася біля Старосінної площі в центрі Одеси. 20-річний житель одного із сіл Чорноморської громади відпочивав із друзями. У якийсь момент він посварився з 35-річним чоловіком, який проходив повз. Під час конфлікту молодик вдарив незнайомця кулаком в обличчя і втік. Потерпілого доправили до лікарні з важкими травмами, проте попри зусилля лікарів, менше ніж за добу чоловік помер. Точну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі чоловік через ревнощі напав на товариша з ножем. Подія сталася під час застілля у квартирі 46-річного одесита. До нього в гості прийшов приятель разом зі своєю коханою. Під час розпиття алкоголю гість приревнував жінку до господаря оселі. У розпал конфлікту чоловік схопив ніж, що лежав на столі, та вдарив ним товариша у груди. Після цього він разом із жінкою залишив квартиру.

