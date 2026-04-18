На Одещині чоловік жорстоко побив та зарізав невістку

Руки в кайданах. Фото ілюстративне: Нацполіція

На Одещині чоловік вбив свою невістку під час сварки у новорічну ніч. Вони разом святкували, вживали алкоголь, але застілля закінчилося трагедією. Після конфлікту він схопив ніж і кілька разів ударив жінку. Вона померла від отриманих поранень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

За матеріалами справи чоловік і його невістка перебували разом удома. Під час святкування між ними виникла сварка. Причиною стали особисті образи, які швидко переросли у конфлікт.

У якийсь момент чоловік взяв кухонний ніж зі столу і почав бити жінку у шию та грудну клітку. Поранення були дуже глибокими. За висновками експертів, у жінки пошкоджені легені, судини та інші внутрішні органи. Потерпіла втратила багато крові і померла.

Окрім ножових поранень, на тілі загиблої були й інші травми і синці. Ймовірно, жінка перед смертю намагалася відбитися. Слідство встановило, що чоловік на момент нападу був у стані алкогольного сп’яніння. У крові загиблої також виявили алкоголь.

Після затримання чоловік не заперечував свою провину. У суді підтвердив, що саме він завдав ударів, і сказав, що шкодує про скоєне. Справу розглядали у спрощеному порядку, оскільки обвинувачений визнав вину. Його дії кваліфікували як умисне вбивство. Суд визнав чоловіка винним. За скоєне йому призначили 8 років позбавлення волі.

