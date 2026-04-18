На Одесчине мужчина жестоко избил и зарезал невестку

Руки в кандалах. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одесской области мужчина убил свою невестку во время ссоры в новогоднюю ночь. Они вместе праздновали, употребляли алкоголь, но застолье закончилось трагедией. После конфликта он схватил нож и несколько раз ударил женщину. Она скончалась от полученных ранений.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

По материалам дела мужчина и его невестка находились вместе дома. Во время празднования между ними возникла ссора. Причиной стали личные обиды, которые быстро переросли в конфликт.

В какой-то момент мужчина взял кухонный нож со стола и начал бить женщину в шею и грудную клетку. Ранения были очень глубокими. По заключению экспертов, у женщины повреждены легкие, сосуды и другие внутренние органы. Потерпевшая потеряла много крови и умерла.

Кроме ножевых ранений, на теле погибшей были и другие травмы и синяки. Вероятно, женщина перед смертью пыталась отбиться. Следствие установило, что мужчина на момент нападения был в состоянии алкогольного опьянения. В крови погибшей также обнаружили алкоголь.

После задержания мужчина не отрицал свою вину. В суде подтвердил, что именно он нанес удары, и сказал, что сожалеет о содеянном. Дело рассматривали в упрощенном порядке, поскольку обвиняемый признал вину. Его действия квалифицировали как умышленное убийство. Суд признал мужчину виновным. За содеянное ему назначили 8 лет лишения свободы.

Как писали ранее Новини.LIVE в Одессе конфликт между незнакомцами закончился убийством. Происшествие произошло возле Старосенной площади в центре Одессы. 20-летний житель одного из сел Черноморской громады отдыхал с друзьями. В какой-то момент он поссорился с 35-летним мужчиной, который проходил мимо. Во время конфликта молодой человек ударил незнакомца кулаком в лицо и убежал. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами, однако несмотря на усилия врачей, меньше чем за сутки мужчина скончался. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе мужчина из-за ревности напал на товарища с ножом. Происшествие произошло во время застолья в квартире 46-летнего одессита. К нему в гости пришел приятель вместе со своей возлюбленной. Во время распития алкоголя гость приревновал женщину к хозяину дома. В разгар конфликта мужчина схватил нож, лежавший на столе, и ударил им товарища в грудь. После этого он вместе с женщиной покинул квартиру.