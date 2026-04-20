В Одессе военный в СЗЧ напал с ножом на людей: ранен ребенок

Задержание военного. Фото: скриншот из видео

В Одессе военнослужащий, самовольно оставивший часть, с ножом напал на прохожих и ранил ребенка. Инцидент произошел прямо на улице, после чего нападавший скрылся. Патрульные быстро нашли его и задержали. Сейчас дело расследуют следователи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на патрульную полицию Украины.

Нападение военного

Происшествие произошло накануне — на линию 102 поступило сообщение об агрессивном мужчине с ножом. По словам очевидцев, он угрожал людям и успел ранить ребенка. На место сразу вызвали медиков. Ребенка госпитализировали, ему оказывают необходимую помощь. Состояние пострадавшей не уточняют. Патрульные начали обследовать прилегающую территорию и установили, где скрывается нападающий. Мужчина скрылся на территории частного дома.

Задержание нападавшего

Во время задержания он вел себя агрессивно, имел признаки опьянения и продолжал угрожать. Инспекторы применили физическую силу и наручники, чтобы его остановить. Впоследствии полицейские выяснили, что задержанный самовольно покинул воинскую часть.

Что грозит

Бойца передали представителям Военной службы правопорядка. Следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении. Санкция этой статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (до 850 грн), или общественные работы до 200 часов, или исправительные работы на срок до одного года. Обстоятельства нападения выясняются.

Инциденты с нападениями

Отметим, 30 марта около 19:00 на улице Академика Заболотного в Пересыпском районе Одессы напали на военного ТЦК. По данным областного ТЦК и СП, во время проверки мужчины, который находился в розыске за нарушение воинского учета, тот напал на военного с ножом. Офицер ВСУ получил тяжелые колото-резаные ранения обеих ног и находится в критическом состоянии — врачи борются за его жизнь.

Во время инцидента часть гражданских, по информации ТЦК, блокировала служебный транспорт и мешала эвакуации раненого, бросала камни и пыталась остановить авто. Для защиты военных применили спецсредства. Правоохранители устанавливают причастных, а в ТЦК заявляют о покушении на убийство и опровергают слухи о "стрельбе".

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе мужчина из-за ревности напал на товарища с ножом. Пострадавший получил тяжелое ранение, его госпитализировали. Нападавший скрылся с места происшествия, но его быстро разыскали. Суд избрал подозреваемому меру пресечения.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области мужчина убил свою невестку во время ссоры в новогоднюю ночь. Они вместе праздновали, употребляли алкоголь, но застолье закончилось трагедией. После конфликта он схватил нож и несколько раз ударил женщину. Она скончалась от полученных ранений.