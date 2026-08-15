В Одесі розслідують дві бійки підлітків, зняті на відео

Поліцейський складає протокол. Фото: ГУНП в Одеській області

В Одесі правоохоронці встановлюють обставини одразу двох конфліктів між підлітками, відео яких почали поширювати у соцмережах. На одному із записів одна дівчина б'є іншу по обличчю. На іншому зафіксована бійка цілої компанії дітей. У поліції вже встановили учасників першого інциденту, тоді як причетних до другого ще розшукують.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення ГУНП в Одеській області.

Бійки підлітків в Одесі

За даними поліції, перший інцидент стався ввечері 8 серпня у Хаджибейському районі Одеси. На відео видно, як дівчина тримає за руки іншу, а третя в цей час завдає їй ударів по обличчю. Правоохоронці вже встановили всіх учасників цієї події. Підлітків разом із їхніми законними представниками запросили до територіального відділу поліції для з'ясування обставин.

Другий конфлікт стався 13 серпня у Київському районі Одеси. На оприлюдненому відео зафіксована бійка за участю компанії дітей. Поліцейські наразі встановлюють усіх її учасників. Після завершення перевірки правоохоронці мають надати обом подіям правову кваліфікацію та визначити, кого і до якої відповідальності можуть притягнути.

"Після з’ясування всіх обставин подіям буде надано правову кваліфікацію та вирішуватиметься питання щодо притягнення винних до передбаченої законом відповідальності", — повідомили в поліції.

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Реакція департаменту освіти

На поширення записів відреагувала й директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Юлія Філлер. За її словами, такі випадки не варто сприймати лише як чергові резонансні відео із соціальних мереж. У кожному з них є не тільки дитина, яка зазнає ударів, та підліток, який проявляє агресію, а й ті, хто перебуває поруч і знімає все на телефон.

Водночас за її словами, публічно навішувати ярлики на конкретних дітей також неправильно. Адже причини підліткової агресії можуть бути різними.

"Ми повинні розуміти: насильство не може бути нормою. Діти, будь ласка, пам’ятайте: сила не в тому, щоб ударити. Не в тому, щоб принизити слабшого чи зібрати компанію проти одного. І точно не в тому, щоб знімати чужий біль на телефон заради переглядів", — наголосила Юлія Філлер.

Допис Юлії Філлер. Фото: скриншот з facebook

Вона також зазначила, що діти, які стають свідками таких конфліктів, замість знімання бійки на телефон можуть покликати дорослих на допомогу. Окремо Юлія Філлер звернулася до батьків та закликала їх цікавитися не лише навчанням дітей, а й тим, що відбувається у їхньому колі спілкування.

"Поговоріть сьогодні зі своїми дітьми. Не з позиції допиту чи покарання. Просто поговоріть. Запитайте, що відбувається у їхньому житті, що їх турбує, з ким вони конфліктують, чого бояться, чи не стали вони самі жертвою або свідком цькування чи насильства", — зазначила Філлер.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Одещині закрили кримінальне провадження щодо виховательки, яку підозрювали у застосуванні сили до дитини. Інцидент стався у центрі реабілітації, де діти мають отримувати захист і допомогу. Попри відео з місця події та висновки експерта про травму, слідчі не знайшли складу злочину.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в одному з одеських дитячих садочків спалахнув скандал через жорстоке поводження з дітьми. У мережі з’явилися повідомлення про те, що виховательки карали малечу присіданнями, змушували тримати руки вгору та навіть прибирати туалети. Освітній департамент міськради вже почав службову перевірку.