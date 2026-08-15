В Одессе расследуют две драки подростков, заснятые на видео

Полицейский составляет протокол. Фото: ГУНП в Одесской области

В Одессе правоохранители выясняют обстоятельства сразу двух конфликтов между подростками, видео которых начали распространяться в соцсетях. На одной из записей одна девушка бьет другую по лицу. На другой запечатлена драка целой компании подростков. В полиции уже установили участников первого инцидента, тогда как причастных ко второму пока разыскивают.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение ГУНП в Одесской области.

Драки подростков в Одессе

По данным полиции, первый инцидент произошел вечером 8 августа в Хаджибейском районе Одессы. На видео видно, как одна девушка держит за руки другую, а третья в это время наносит ей удары по лицу. Правоохранители уже установили всех участников этого происшествия. Подростков вместе с их законными представителями пригласили в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Второй конфликт произошел 13 августа в Киевском районе Одессы. На обнародованном видео запечатлена драка с участием группы подростков. Полицейские в настоящее время устанавливают всех ее участников. По завершении проверки правоохранители должны дать обоим инцидентам правовую квалификацию и определить, кого и к какой ответственности можно привлечь.

"После выяснения всех обстоятельств событиям будет дана правовая квалификация и будет решен вопрос о привлечении виновных к предусмотренной законом ответственности", — сообщили в полиции.

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Реакция департамента образования

На распространение записей отреагировала и директор департамента образования и науки Одесского городского совета Юлия Филлер. По ее словам, такие случаи не стоит воспринимать лишь как очередные резонансные видео из социальных сетей. В каждом из них есть не только ребенок, подвергающийся ударам, и подросток, проявляющий агрессию, но и те, кто находится рядом и снимает все на телефон.

В то же время, по её словам, публично навешивать ярлыки на конкретных детей также неправильно. Ведь причины подростковой агрессии могут быть разными.

"Мы должны понимать: насилие не может быть нормой. Дети, пожалуйста, помните: сила не в том, чтобы ударить. Не в том, чтобы унизить слабого или собраться компанией против одного. И уж точно не в том, чтобы снимать чужую боль на телефон ради просмотров", — подчеркнула Юлия Филлер.

Пост Юлии Филлер. Фото: скриншот из Facebook

Она также отметила, что дети, становящиеся свидетелями таких конфликтов, вместо того чтобы снимать драку на телефон, могут позвать взрослых на помощь. Отдельно Юлия Филлер обратилась к родителям и призвала их интересоваться не только учебой детей, но и тем, что происходит в их кругу общения.

"Поговорите сегодня со своими детьми. Не с позиции допроса или наказания. Просто поговорите. Спросите, что происходит в их жизни, что их беспокоит, с кем они конфликтуют, чего боятся, не стали ли они сами жертвой или свидетелем издевательств или насилия", — отметила Филлер.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области закрыли уголовное дело в отношении воспитательницы, которую подозревали в применении силы к ребенку. Инцидент произошел в реабилитационном центре, где дети должны получать защиту и помощь. Несмотря на видео с места происшествия и заключение эксперта о травме, следователи не установили состава преступления.

Также Новини.LIVE сообщали, что в одном из одесских детских садов разразился скандал из-за жестокого обращения с детьми. В сети появились сообщения о том, что воспитательницы наказывали малышей приседаниями, заставляли держать руки вверх и даже убирать туалеты. Департамент образования горсовета уже начал служебную проверку.