Одесса в ТОП-3 по количеству жалоб на буллинг в школах

Травля в школах — Одесчина на втором месте по стране
В Украине уже больше месяца действует анонимная кнопка сообщений о буллинге в школах. За это время ею воспользовались 85 человек. По количеству жалоб Одесская область оказалась среди лидеров.
Об этом говорится в исследовании "Опендатабот".
По данным исследователей, из Одесчины поступило 9 сообщений о случаях буллинга. Больше только в Киеве и области (36). Замыкает тройку лидеров Львовщины (8). По данным Министерства образования и науки, только 20% жалоб посылают дети, остальные — родители.
Как пожаловаться на травлю
Чтобы сообщить о буллинге, нужно:
- зайти на сайт АИКОМ;
- нажать кнопку "Сообщить о буллинге";
- зарегистрировать аккаунт или войти в уже существующий;
- заполнить анкету и подтвердить ее.
Сейчас за травлю наказывают преимущественно штрафами от 850 грн до 3,4 тыс. грн. Буллеры несут административную ответственность начиная с 16 лет. К этому моменту за действия детей отвечают их родители. Также могут наказать директора школы, умалчивающего инциденты с буллингом.
Всего с начала года полиция составила 219 протоколов за травлю. Каждый второй из них составлен на подростков в возрасте от 14 до 16 лет.
Напомним, в Тернопольской области издевались над детьми из спецшколы. Также мы писали о жестоком обращении с воспитанниками реабилитационного центра во Львовской области.
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