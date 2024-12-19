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Травля в школах — Одесчина на втором месте по стране

19 декабря 2024 12:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесса в ТОП-3 по количеству жалоб на буллинг в школах
Дети смеются над сверстником. Фото: legalaid.gov.ua
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Украине уже больше месяца действует анонимная кнопка сообщений о буллинге в школах. За это время ею воспользовались 85 человек. По количеству жалоб Одесская область оказалась среди лидеров.

Об этом говорится в исследовании "Опендатабот".

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По данным исследователей, из Одесчины поступило 9 сообщений о случаях буллинга. Больше только в Киеве и области (36). Замыкает тройку лидеров Львовщины (8). По данным Министерства образования и науки, только 20% жалоб посылают дети, остальные — родители.

Как пожаловаться на травлю

Чтобы сообщить о буллинге, нужно:

  • зайти на сайт АИКОМ;
  • нажать кнопку "Сообщить о буллинге";
  • зарегистрировать аккаунт или войти в уже существующий;
  • заполнить анкету и подтвердить ее.

Сейчас за травлю наказывают преимущественно штрафами от 850 грн до 3,4 тыс. грн. Буллеры несут административную ответственность начиная с 16 лет. К этому моменту за действия детей отвечают их родители. Также могут наказать директора школы, умалчивающего инциденты с буллингом.

Всего с начала года полиция составила 219 протоколов за травлю. Каждый второй из них составлен на подростков в возрасте от 14 до 16 лет.

Напомним, в Тернопольской области издевались над детьми из спецшколы. Также мы писали о жестоком обращении с воспитанниками реабилитационного центра во Львовской области.

Одесса дети Одесская область буллинг издевательства Новости Одессы

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