Одеса у ТОП-3 за кількістю скарг на булінг у школах

Діти сміються над однолітком. Фото: legalaid.gov.ua

В Україні вже понад місяць діє анонімна кнопка повідомлень про булінг у школах. За цей час нею скористалися 85 людей. За кількістю скарг Одеська область опинилася серед лідерів.

Про це йдеться у дослідженні "Опендатабот".

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За даними дослідників, з Одещини надійшло 9 повідомлень про випадки булінгу. Більше тільки у Києві та області (36). Замикає трійку лідерів Львівщина (8). За даними Міністерства освіти та науки, тільки 20% скарг надсилають діти, решту — батьки.

Як поскаржитися на цькування

Щоби повідомити про булінг, потрібно:

зайти на сайт АІКОМ;

натиснути кнопку "Повідомити про булінг";

зареєструвати акаунт або увійти у вже існуючий;

заповнити анкету та підтвердити її.

Наразі за цькування карають, переважно, штрафами від 850 грн до 3,4 тис. грн. Булери несуть адміністративну відповідальність, починаючи з 16 років. До цього моменту за вчинки дітей відповідають їхні батьки. Також можуть покарати директора школи, який замовчує інциденти з булінгом.

Усього від початку року поліція склала 219 протоколів за цькування. Кожен другий з них складений на підлітків у віці з 14 до 16 років.

Нагадаємо, на Тернопільщині знущалися з дітей зі спецшколи. Також ми писали про жорстоке поводження з вихованцями реабілітаційного центру на Львівщині.