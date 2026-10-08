На Одесчине урок информатики закончился дракой: преподаватель ударил ученика

Полицейский стоит возле машины. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области преподаватель училища во время урока информатики несколько раз ударил 15-летнего ученика по голове и схватил его за одежду. Инцидент был заснят на видео, которое распространилось в социальных сетях. После того как об этом стало известно, педагога уволили, а полиция прибыла в учебное заведение и приступила к выяснению обстоятельств инцидента.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Одесской области и директора областного департамента образования и науки Александра Лончака.

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Допрос учителя информатики, ударившего ученика. Фото: Национальная полиция Украины

Учитель избил ученика на уроке

По информации полиции, 47-летний преподаватель начал избивать руками 15-летнего подростка. На видео, которое распространилось в соцсетях, видно, как учитель несколько раз ударил мальчика по голове, а затем схватил за одежду. Почему между ними возник конфликт, пока неизвестно. Однако то, что произошло в классе, быстро вышло за пределы учебного заведения. Запись опубликовали в одном из Telegram-каналов, где её заметили правоохранители.

Преподавателя уволили

На видео отреагировал директор Департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак. Он подчеркнул, что никакие нарушения дисциплины или поведение студентов не оправдывают физическое насилие. По его мнению, человек, который позволяет себе избивать учеников, не должен работать в сфере образования.

"Поднять руку на студента — недопустимо. Тем более для человека, который работает педагогом и каждый день должен быть для молодежи примером, наставником и взрослым, которому можно доверять", — заявил Александр Лончак.

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Пост Александра Лончака. Фото: скриншот с facebook.com/lonchak/

Тем временем в училище прибыли полицейские. Они установили личности преподавателя и ученика и начали опрашивать участников и свидетелей происшествия.

Пока что правоохранители не сообщают, получил ли подросток телесные повреждения. После выяснения всех обстоятельств они определят правовую квалификацию инцидента и решат вопрос об открытии уголовного дела.

Новини.LIVE писали, что в одном из детских садов Одессы разразился скандал из-за жестокого обращения с детьми. В соцсетях появилась информация, что воспитательницы наказывали малышей приседаниями, заставляли держать руки вверх и выполнять унизительные задания. После того как об этом стало известно, городской департамент образования начал служебную проверку и обратился в полицию. Одну из воспитательниц решили уволить, а другую отстранить на время выяснения обстоятельств.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе полиция расследовала два конфликта между подростками, которые попали на видео. На одной из записей девушка била другую по лицу, а на второй зафиксировали драку целой компании детей. Видео распространили в социальных сетях, после чего правоохранители начали устанавливать участников событий. Полицейские также призвали родителей обращать внимание на поведение детей и выяснять, не сталкиваются ли они с насилием.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области закрыли уголовное дело в отношении воспитательницы, применившей силу к ребенку. Инцидент произошел в центре социально-психологической реабилитации детей в Белгород-Днестровском районе. Во время конфликта воспитательница схватила подростка за шею и оттолкнула его, что зафиксировала камера наблюдения. У ребенка обнаружили ссадину на шее, однако эксперты не смогли однозначно установить, при каких обстоятельствах она возникла. Позже стало известно, что производство по делу закрыли из-за отсутствия состава преступления, а сотруднице вынесли устное предупреждение за нарушение педагогической этики.