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Главная Одесса Школьное питание на Одесчине: в каждом третьем заведении выявлены нарушения

Школьное питание на Одесчине: в каждом третьем заведении выявлены нарушения

Ua ru
11 октября 2026 15:20
Питание детей на Одесчине: в ходе проверок у трети были выявлены нарушения
Работница разносит тарелки с едой в школьной столовой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области продолжаются масштабные проверки питания детей в школах и других учебных заведениях. Контроль был усилен на фоне жалоб родителей на школьные обеды, поступивших в начале учебного года. Инспекторы уже выдали трети проверенных учреждений предписания о нарушениях санитарных требований, а проверки до сих пор не завершены.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

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Нарушения в учебных заведениях

По информации Госпродпотребслужбы, по состоянию на 8 октября специалисты районных управлений проверили 438 учебных заведений Одесской области. По результатам инспектирования выдали 148 предписаний об устранении нарушений в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения. Проверки касались организации питания детей.

Внеплановый контроль проводится во исполнение поручения премьер-министра Украины от 8 сентября 2026 года. Соответствующие приказы также издали Госпродпотребслужба и Министерство здравоохранения.

Скандал со школьным питанием

В начале сентября Новини.LIVE писали, что в Одесской области разгорелся скандал из-за организации питания детей в школах. Родители начали жаловаться на школьные обеды, причем больше всего обращений поступало из Одессы, Нерубайской и Таировской общин. Ситуация привлекла внимание областных властей. После жалоб был введен ежедневный мониторинг организации питания детей. Также сообщалось о проверках школьных столовых без предварительного уведомления. Контроль должен был охватить учреждения, где возникали вопросы по поводу качества и организации питания.

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Также ранее Новини.LIVE сообщали о планах Одесского горсовета обеспечить бесплатным горячим питанием более 90 тысяч одесских школьников. Для организации питания предусматривалось несколько способов приготовления и доставки блюд, а количество собственных пищеблоков планировалось увеличить до 71.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области преподаватель училища во время урока информатики несколько раз ударил 15-летнего ученика по голове и схватил его за одежду. Инцидент был заснят на видео, которое распространилось в соцсетях. После огласки педагога уволили, а полиция прибыла в учебное заведение и приступила к выяснению обстоятельств инцидента.

питание дети Одесская область Новости Одессы школьники школа
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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