Каникулы в Одессе начнутся 26 октября, но не для всех

Дети в школе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Школы Одессы и области готовятся к зиме и возможным длительным отключениям электроэнергии. Из-за угрозы блэкаутов часть учебных заведений решила изменить график осенних каникул. Некоторые ученики будут отдыхать уже в конце октября, а другие продолжат обучение до зимы. Окончательные решения относительно каникул принимают сами школы.

Об этом сообщил директор департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак в интервью Радио Суспильне Одесса, передает Новини.LIVE.

Реклама

Когда начнутся каникулы в Одессе

В Одессе почти все школы уйдут на осенние каникулы с 26 октября. Исключением станет лишь один лицей. В то же время в других общинах области графики отдыха школьников будут различаться. Часть учебных заведений решила перенести осенние каникулы на конец декабря, чтобы воспользоваться благоприятными условиями для обучения сейчас.

По оперативным данным, 50 общин поддержали рекомендацию департамента образования. В 270 школах осенние каникулы перенесли на зимний период. Зато в 41 общине 343 учебных заведения планируют начать каникулы 26 октября. В Великодолинской и Черноморской общинах каникулы состоятся в начале ноября.

"Моя позиция неизменна: пока позволяет погода, есть свет в классах — нужно учиться. Лучше воспользоваться благоприятными условиями сейчас и иметь дополнительное время для отдыха зимой, когда риски отключений могут возрасти", — отметил Александр Лончак.

Читайте также:

Окончательное решение о начале и продолжительности каникул принимают педагогические советы учебных заведений.

Подготовка к отключениям электроэнергии

Все муниципальные школы Одесской области уже обеспечены генераторами. Еще 276 учреждений имеют дополнительное оборудование, которое позволит поддерживать работу пищеблоков во время отключений света. Кроме того, 17 школ ранее были комплексно подготовлены к перебоям с электроснабжением за счет средств областного бюджета. Еще десять учебных заведений получили государственное финансирование на повышение энергетической устойчивости. Соответствующие проекты должны быть завершены до 15 ноября.

Однако наличие генераторов не гарантирует непрерывного обучения. Школам также нужны запасы топлива, воды и возможность обеспечивать детей питанием. На данный момент учебные заведения располагают 90% необходимого 14-дневного запаса бензина и лишь 50% дизельного топлива.

"Готовность к блэкауту — это не только генератор. Это также топливо, отопление, вода, питание, связь и возможность организовать образовательный процесс при различных сценариях", — подчеркнул чиновник.

Проблемы с отоплением

Особое внимание уделяется школам, которые зависят от централизованных сетей. В Одесской области 179 учебных заведений получают тепло от централизованного отопления, а 392 школы пользуются централизованным водоснабжением. Если зимой возникнут длительные перебои, это может повлиять на возможность проведения очных занятий. Поэтому общинам рекомендуют заранее подготовить альтернативные варианты работы школ. В частности, необходимо создать запасы питьевой и технической воды как минимум на 48 часов.

"Мы должны быть готовы ко всему, а не реагировать только тогда, когда проблема уже возникла. Это уже не первая наша зима в условиях военного положения. У нас есть опыт, отработанные алгоритмы и понимание того, насколько важно действовать на опережение", — подчеркнул Александр Лончак.

Главной задачей остается безопасность детей и работников школ. Обучение планируется продолжать там, где это позволят условия.

Угроза масштабных ударов

Россия может готовить масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины этой зимой. По данным The New York Times, Одесса входит в тройку крупнейших городов, которые оккупанты планируют оставить без основных коммунальных услуг. Также среди возможных целей названы Киев и Харьков. Российские войска могут попытаться сократить поставки электроэнергии и тепла до 90%, а также нарушить работу водоснабжения и канализации.

Украина передала европейским партнерам документ, который, по словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, содержит перехваченный российский план. Он предусматривает три этапа атак с применением до тысячи ракет, дронов и бомб. Среди возможных целей — электроподстанции, гидроэлектростанции и оборудование, соединяющее атомные электростанции с энергосетью. В то же время журналисты The New York Times отмечают, что не смогли независимо подтвердить подлинность документа.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области продолжаются масштабные проверки питания детей в школах и других учебных заведениях. Контроль усилили на фоне жалоб родителей на школьные обеды, которые появились в начале учебного года. Инспекторы уже выдали трети проверенных учреждений предписания о нарушениях санитарных требований, а проверки до сих пор не завершены.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области преподаватель училища во время урока информатики несколько раз ударил 15-летнего ученика по голове и схватил его за одежду. Инцидент был заснят на видео, которое распространилось в соцсетях. После резонанса педагога уволили, а полиция прибыла в учебное заведение и начала выяснять обстоятельства инцидента.